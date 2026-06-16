Fútbol Internacional
Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland; los partidos que se disputarán hoy, 16 de junio
La Copa del Mundo 2026 vivirá una de sus jornadas más atractivas con los estrenos de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, tres de las máximas figuras del futbol internacional.
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe durante la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto Prensa Libre: STRAFFON IMAGES)
La Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entra en su sexto día de competencia con una jornada marcada por el debut de tres de las principales figuras del futbol mundial: Kylian Mbappé, con Francia; Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, y el goleador noruego Erling Haaland. La expectativa es alta, ya que sus selecciones figuran entre las protagonistas de esta primera fase.
La actividad comenzará a las 13 horas de Guatemala, cuando Francia enfrente a Senegal en un duelo de velocidad y talento. Más tarde, a las 16 horas, Irak intentará sorprender a Noruega, que confía en el poder ofensivo de Haaland. El encuentro más esperado será a las 19 horas, cuando Argentina, encabezada por Messi, juegue contra Argelia en Kansas City.
La jornada concluirá a las 22 horas con el partido entre Austria y Jordania, un cierre que refleja la diversidad de selecciones presentes en esta Copa del Mundo.
Cada encuentro representará una prueba de carácter y estrategia para los equipos, que buscarán dejar una buena impresión en su debut. Los aficionados esperan goles, sorpresas y actuaciones memorables en un torneo que apenas comienza.