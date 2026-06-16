Mundial 2026: Messi, Mbappé y Haaland; los partidos que se disputarán hoy, 16 de junio

La Copa del Mundo 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entra en su sexto día de competencia con una jornada marcada por el debut de tres de las principales figuras del futbol mundial: Kylian Mbappé, con Francia; Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, y el goleador noruego Erling Haaland. La expectativa es alta, ya que sus selecciones figuran entre las protagonistas de esta primera fase.

La actividad comenzará a las 13 horas de Guatemala, cuando Francia enfrente a Senegal en un duelo de velocidad y talento. Más tarde, a las 16 horas, Irak intentará sorprender a Noruega, que confía en el poder ofensivo de Haaland. El encuentro más esperado será a las 19 horas, cuando Argentina, encabezada por Messi, juegue contra Argelia en Kansas City.

La jornada concluirá a las 22 horas con el partido entre Austria y Jordania, un cierre que refleja la diversidad de selecciones presentes en esta Copa del Mundo.

Cada encuentro representará una prueba de carácter y estrategia para los equipos, que buscarán dejar una buena impresión en su debut. Los aficionados esperan goles, sorpresas y actuaciones memorables en un torneo que apenas comienza.