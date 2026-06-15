Del empate de España al récord de Yamal y Vozinha: las claves del estreno en el Mundial 2026

La selección de España no logró romper su complicada tradición en los estrenos mundialistas. El empate sin goles ante Cabo Verde en el Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) se convirtió en el duodécimo tropiezo —entre empates y derrotas— en sus 17 debuts en fases finales de la Copa del Mundo, torneo en el que solo ha conseguido cinco victorias en su primer partido.

En un encuentro de bajo ritmo y escasa fluidez, España dominó la posesión y generó varias ocasiones claras, especialmente en el segundo tiempo, pero se encontró con una ordenada defensa caboverdiana y con las intervenciones del guardameta Vozinha.

Lamine Yamal, una de las principales figuras de la Roja, ingresó desde el banquillo y fue de los jugadores más activos en busca del desequilibrio. Su participación dejó un dato histórico.

Con 18 años y 342 días, Yamal coincidió en el terreno de juego con el portero caboverdiano Vozinha, de 40 años y 22 días. Según el estadígrafo Mister Chip, ambos establecieron la mayor diferencia de edad entre dos futbolistas rivales que debutan en un mismo partido de Copa del Mundo: 21 años y 45 días. El récord anterior correspondía al Mundial de Sudáfrica 2010, con 19 años y 207 días entre el inglés David James y el argelino Ryad Boudebouz.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Con la entrada de Lamine Yamal 🇪🇸 (18 años y 342 días), se enfrenta a Vozinha 🇨🇻 (40 años y 22 días) en lo que se convierte en la MAYOR diferencia de edad (21 años y 45 días) entre dos jugadores RIVALES que debutan en el mismo partido en TODA la historia… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

De sus últimos 15 estrenos mundialistas, España solo ha ganado tres: el 7-0 ante Costa Rica en Catar 2022, el 4-0 frente a Ucrania en Alemania 2006 y el 3-1 contra Eslovenia en Corea-Japón 2002. Sus otras dos victorias en debuts se remontan a sus primeras participaciones: 3-1 ante Brasil en Italia 1934 y 3-1 frente a Estados Unidos en Brasil 1950.

El 0-0 ante Cabo Verde representa el quinto empate de España en un debut mundialista. Los anteriores fueron el 3-3 contra Portugal en Rusia 2018, el 2-2 frente a Corea del Sur en Estados Unidos 1994, el 0-0 ante Uruguay en Italia 1990 y el 1-1 contra Honduras en España 1982.

En cuanto a las derrotas en estrenos, la más dolorosa continúa siendo el 1-5 frente a Países Bajos en Brasil 2014. Las otras fueron el 0-1 ante Suiza en Sudáfrica 2010, el 2-3 contra Nigeria en Francia 1998, el 0-1 frente a Brasil en México 1986, el 1-2 ante Austria en Argentina 1978, el 1-2 contra Argentina en Inglaterra 1966 y el 0-1 frente a Checoslovaquia en Chile 1962.

En total, España acumula en sus 17 debuts mundialistas un balance de cinco victorias, cinco empates y siete derrotas, con 31 goles anotados y 24 recibidos.

Vozinha tiene 40 años. Fue el mejor jugador del partido contra España y el héroe de Cabo Verde en el primer Mundial de su historia.



Tras el pitido final, no pudo aguantar las lágrimas.



"Toda mi vida trabajé para esto, para este sueño". pic.twitter.com/fO7XJEH2Fx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 15, 2026

Pese a este historial irregular en los partidos inaugurales, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado en otras ocasiones capacidad de reacción. Ahora, en el Grupo H, deberá sumar ante Uruguay y Arabia Saudita para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.