Controles, perros detectores y retrasos: la accidentada llegada de Uruguay al Mundial 2026

A su arribo a Fort Lauderdale, Florida, la delegación celeste fue sometida a un operativo de revisión que incluyó inspecciones de equipaje, del autobús del equipo y la presencia de perros detectores. Las imágenes del procedimiento circularon ampliamente en redes sociales y generaron comentarios entre aficionados y periodistas.

Además, el vuelo chárter procedente de Cancún, México, registró retrasos por cuestiones administrativas y de documentación, lo que redujo el tiempo de preparación del equipo antes de su estreno mundialista.

Las revisiones y los contratiempos en el traslado se convirtieron en uno de los temas más comentados alrededor de la selección dirigida por Marcelo Bielsa durante las horas previas al encuentro.

Uruguay rescata un punto ante Arabia Saudita

Pese a las dificultades logísticas, Uruguay logró rescatar un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), en partido correspondiente al Grupo H.

El conjunto saudita tomó ventaja al minuto 41 por medio de Abdulelah Al-Amri, quien aprovechó un error en la salida del guardameta Fernando Muslera para abrir el marcador.

La Celeste mejoró su rendimiento en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 80 gracias a un potente remate de Maximiliano Araújo dentro del área.

EEUU sigue humillando a las selecciones de fútbol que juegan en el Mundial. Ahora le tocó a Uruguay. Los jugadores fueron tratados como narcos, con inspección de perros antidrogas y uniformados con detectores de metales.

La FIFA perpetró una vergüenza histórica este año.



📹… pic.twitter.com/CFtZB1KPbJ — César Biondini (@BiondiniCesar) June 15, 2026

En su debut oficial como seleccionador uruguayo en una Copa del Mundo, Bielsa apostó por una dupla ofensiva integrada por Darwin Núñez y Federico Viñas, una variante que mostró mejores resultados en el complemento. Además, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur fueron fundamentales en la recuperación de la pelota y en la generación de juego.

Con este resultado, Uruguay sumó su primer punto en el Grupo H, que también integran España y Cabo Verde, selecciones que igualaron sin goles en la jornada anterior.

Aunque el primer tiempo dejó dudas en el funcionamiento del equipo sudamericano, la reacción mostrada tras el descanso permitió rescatar un empate que mantiene abiertas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.