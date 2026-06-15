Uruguay y Arabia Saudita empatan y dejan abierto el Grupo H del Mundial 2026

La selección saudí sorprendió en el primer tiempo y se adelantó en el marcador al minuto 41. Abdulelah Al-Amri aprovechó un error en la salida del guardameta Fernando Muslera y envió el balón al fondo de la red.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa mostró una mejor versión tras el descanso y asumió el control del encuentro. La Celeste generó varias ocasiones de peligro, aunque se encontró con una sólida actuación defensiva de Arabia Saudita y con las intervenciones del portero Mohammed Al-Owais.

El empate llegó al minuto 80. Maximiliano Araújo definió con un remate de zurda dentro del área para establecer el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Uruguay y Arabia Saudita suman un punto en el Grupo H. España y Cabo Verde, que empataron en la jornada anterior, también cuentan con una unidad.

Uruguay mejoró en el segundo tiempo y encontró respuestas ofensivas con futbolistas como Federico Valverde, Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano Araújo. Bielsa apostó por una dupla de ataque que había probado durante los entrenamientos previos al torneo.

Arabia Saudita confirmó su capacidad para competir en escenarios exigentes, apoyada en un bloque defensivo ordenado y en transiciones rápidas al ataque.

El próximo compromiso de Uruguay será ante España, mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Cabo Verde. El empate mantiene abierta la lucha por la clasificación en un grupo que permanece igualado tras la primera jornada.