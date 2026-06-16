Erling Haaland lidera el triunfo de Noruega ante Irak en su regreso a los Mundiales

Erling Haaland fue la figura del encuentro al marcar dos goles en su debut en una cita mundialista. El delantero del Manchester City abrió el marcador al minuto 29 con un remate de zurda dentro del área tras una asistencia de David Møller Wolfe.

Irak empató al minuto 39 por medio de Aymen Hussein, quien anotó de cabeza para devolver la igualdad al marcador.

Sin embargo, Haaland volvió a aparecer antes del descanso. Al minuto 43 aprovechó un error en la salida de balón de la defensa iraquí y definió con la derecha para devolver la ventaja a la selección noruega.

En la segunda mitad, Noruega amplió la diferencia al minuto 76 con un cabezazo de Leo Østigård tras un tiro de esquina cobrado por Martin Ødegaard. El cuarto gol llegó en el minuto 90+7 y sentenció el 4-1 definitivo para la selección escandinava.

Con este resultado, Noruega sumó sus primeros tres puntos en el Grupo I, que también integran Francia y Senegal. Irak, que regresó a una Copa del Mundo después de 40 años, mostró capacidad de reacción en algunos pasajes del encuentro, pero no logró contener el ataque noruego.

90 + 7 min: MÅÅL! Norge legger på til 4-1 etter et selvmål. pic.twitter.com/KqylFRmiD2 — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 17, 2026

Haaland completó un estreno destacado en el torneo. El doblete le permitió ampliar su registro como máximo goleador histórico de Noruega y ubicarse entre los máximos anotadores del Mundial en sus primeras jornadas.

Para la selección dirigida por Ståle Solbakken, el triunfo representa un inicio positivo en su objetivo de avanzar a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista desde Francia 1998.