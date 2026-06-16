¿Debió ser expulsado Lionel Messi? La polémica jugada ante Argelia en el Mundial 2026

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¿Debió ser expulsado Lionel Messi? La polémica jugada ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Messi lideró la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia con un triplete; sin embargo, una dura entrada sobre Aissa Mandi generó reclamos y abrió el debate sobre si la jugada merecía tarjeta roja.

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GR3132. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lionel Messi (i) de Argentina disputa el balón Ramy Bensebaïni con de Argelia este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lionel Messi (i) de Argentina disputa el balón Ramy Bensebaïni con de Argelia.(Foto Prensa Libre:EFE).

La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, comenzó con el pie derecho la defensa de su título al imponerse 3-0 a Argelia en la primera jornada del Grupo J. El capitán albiceleste fue la figura del encuentro al marcar tres goles a sus 38 años y liderar una actuación convincente frente a un rival que mostró pocas ideas durante el partido.

Desde el inicio, Messi se convirtió en el eje del juego argentino. Al minuto 5 abrió el marcador, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Su revancha llegó al minuto 17, cuando sacó un potente disparo que venció al arquero Zidane para poner el 1-0 y desatar la euforia de los aficionados que llenaron el estadio de Kansas City para el debut de su selección.

Poco después surgió la polémica del partido. En una jugada dividida, Messi presionó a Aissa Mandi en busca de recuperar el balón y cometió una dura entrada, una plancha sobre el jugador argelino.

El defensor argelino cayó al suelo dolorido, lo que provocó reclamos inmediatos desde el banquillo africano. El árbitro polaco Szymon Marciniak sancionó únicamente la falta y el VAR no intervino, pese a las protestas de quienes pedían una posible tarjeta roja por la intensidad de la acción.

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Lejos de verse afectada, Argentina mantuvo el control del encuentro. En la segunda mitad, al minuto 60, Messi aprovechó un rebote del guardameta Zidane para firmar su doblete y ampliar la ventaja a 2-0. Más tarde, al minuto 76, completó su triplete con una definición de gran calidad y coronó una noche memorable.

El capitán argentino abandonó el terreno de juego al minuto 79, ovacionado por el público, tras una actuación sobresaliente en la que, además, llegó a 16 goles en Copas del Mundo.

Argentina inicia así su camino en el torneo con una victoria sólida y el objetivo de revalidar el título, respaldada por el liderazgo y la vigencia de Lionel Messi.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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