¿Por qué empezó a llorar? Messi explica su reacción tras anotar el primer gol de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Andrés Messi fue el gran protagonista en el debut de Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia, al anotar un hat trick que aseguró los tres primeros puntos de su equipo en el grupo J.

La actuación del argentino ha sido calificada por muchos como histórica, no solo por ocupar, de forma preliminar, el primer lugar entre los máximos goleadores de esta edición del Mundial, sino también por empatar con el alemán Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de este deporte.

Además de su gran desempeño en el terreno de juego durante el primer partido de Argentina, hubo un momento que llamó la atención de todos: cuando Messi anotó el primer gol del encuentro.

Fue en el minuto 17 cuando, desde fuera del área, Messi hizo un tiro imposible de atajar para el arquero de Argelia. Tras ese tanto, muchos se dieron cuenta de que Messi, de repente, empezó a llorar.

Esta escena causó mucha sorpresa entre los aficionados del astro argentino, ya que se desconocen los motivos por los cuales lloró al marcar el primer gol del partido.

❤️‍🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.



“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Sin embargo, medios como Infobae afirmaron que Messi explicó su reacción tras el primer tanto del encuentro.

"Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido con toda la delegación, como siempre, al lado mío", dijo Messi.

🥹LIONEL MESSI EXPLICÓ EL MOTIVO DE SU EMOCIÓN EN EL PRIMER GOL



🗣️"Fue por algo ajeno a lo deportivo. Pasé unos días difícilles. Le agradezco a toda la delegación y mis compañeros, porque estuvieron siempre", le dijo a @recondogaston en @CarnavalStream pic.twitter.com/Y3B2qHqX9O — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) June 17, 2026

Además, el medio cita la entrevista que Juan Pablo Sorín, exjugador argentino y cronista de la cadena TUDN, le hizo a Messi en la zona mixta luego de finalizar el partido.

"Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz", dijo el jugador.

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