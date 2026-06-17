Exárbitro mundialista explica por qué Messi debió ser expulsado en el Argentina-Argelia por una entrada por detrás

La selección argentina abrió la defensa de su título con un sólido triunfo por 3-0 sobre Argelia y otra noche de colección de Lionel Messi. El capitán firmó un triplete, llegó a 16 goles en las Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero histórico del torneo.

Pero en medio de los récords y los elogios apareció una jugada que promete dar de qué hablar. El exárbitro mexicano Arturo Brizio Carter aseguró que Messi debió ser expulsado al minuto 31 por una entrada sobre el defensor argelino Aïssa Mandi.

Todo ocurrió durante un forcejeo. En la disputa por el balón, el pie izquierdo del argentino terminó impactando la pierna derecha de su rival.

El árbitro polaco Szymon Marciniak, quien dirigió la final del Mundial de Catar 2022, señaló la falta, pero no mostró tarjeta alguna. El VAR tampoco lo llamó para revisar la acción.

Para Brizio, ahí estuvo el error de la noche.

"Entreda con fuerza desmedida"

“Se presentó una jugada en la cual un jugador argentino hace una entrada con fuerza desmedida, con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás, poniendo en serio riesgo la integridad física de su oponente. Esto, en buen castellano, se llama tarjeta roja”, afirmó.

La opinión de Brizio no proviene de cualquier voz.

El mexicano dirigió seis partidos en las Copas del Mundo de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 y mantiene el récord de siete expulsiones en apenas seis encuentros mundialistas.

Entre las tarjetas rojas más recordadas de su carrera figura la que mostró al francés Zinedine Zidane por pisar al saudí Faud Amin en el Mundial de 1998.

El exsilbante explicó que la Regla 12 obliga a valorar el punto de contacto, la superficie utilizada y la intensidad de la acción. A su juicio, la jugada reunía todos los elementos para una expulsión directa.

“Habrá polémica, por supuesto, pero había todos los elementos para sacar una tarjeta roja y el señor Marciniak no la sacó. No puedo meterme en su cabeza para saber si fue por falta de valor o porque la vio mal”, señaló.

Cuestiona al VAR

Brizio incluso fue un paso más allá y cuestionó la inacción del videoarbitraje. “El VAR tampoco interviene. Creo que se tuvo una consideración especial al mejor jugador del mundo”, concluyó.

La discusión arbitral quedó eclipsada por otro recital de Messi, al que la prensa internacional calificó de “eterno” y “brutal”.

Sin embargo, mientras el rosarino celebraba un nuevo récord mundialista, el debate ya estaba servido: para uno de los árbitros más reconocidos de México, el héroe de la noche ni siquiera debió terminar el partido en la cancha.