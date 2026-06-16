Messi supera a Mbappé y Haaland y lidera la carrera por el Botín de Oro del Mundial 2026

Con tres goles en su debut, el capitán argentino, Lionel Messi, superó los dobletes de la primera jornada y encabeza en solitario la clasificación con tres anotaciones.

Hasta antes del partido de la Albiceleste, Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Folarin Balogun (Estados Unidos), Kai Havertz (Alemania), Yasin Ayari (Suecia) y Elijah Just (Nueva Zelanda) compartían el liderato, todos con dos goles.

Ahora, Messi comanda la carrera por el Botín de Oro con tres anotaciones y, además, igualó el récord absoluto de Miroslav Klose al llegar a 16 goles en la historia de las Copas del Mundo. Messi suma 120 goles en 200 partidos con la selección de Argentina.

Mbappé lideró la victoria de Francia por 3-1 sobre Senegal en el MetLife Stadium con dos goles, alcanzó 58 tantos con la selección francesa y se convirtió en el máximo goleador histórico de su país, por encima de Olivier Giroud. También elevó su cuenta mundialista a 14 goles.

Haaland, por su parte, debutó en una fase final con un doblete ante Irak, con anotaciones a los minutos 29 y 43. El delantero suma 57 goles en 51 partidos con Noruega y amplió su récord como máximo goleador histórico de su selección.

En otros grupos, Folarin Balogun anotó dos veces en el triunfo de Estados Unidos sobre Paraguay; Kai Havertz hizo lo propio en la goleada de Alemania sobre Curazao, mientras que Yasin Ayari y Elijah Just completaron la lista de jugadores que marcaron doblete en la jornada inaugural.

Otros futbolistas que suman un gol en el torneo son Alexander Isak, Amad Diallo, Deniz Undav, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Mohammad Mohebbi, entre otros. La tabla refleja el alto poder ofensivo del primer Mundial con 48 selecciones.

Uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos será el Francia-Noruega del 26 de junio, en el que Mbappé y Haaland podrían enfrentarse directamente. Sin embargo, Messi tomó una ventaja clara en la lucha por el Botín de Oro tras su actuación histórica en Kansas City, donde además celebró los 20 años exactos de su debut mundialista.

Con la fase de grupos aún en desarrollo, la carrera por el máximo goleador del torneo se mantiene abierta, pero el capitán argentino marca el ritmo tras su primer partido.