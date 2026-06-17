“Me identifico con él” Por qué Messi se comparó con Rafael Nadal tras su hat-trick con Argentina en el Mundial 2026

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“Me identifico con él” Por qué Messi se comparó con Rafael Nadal tras su hat-trick con Argentina en el Mundial 2026

Tras anotar tres goles en el debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi afirmó que se identifica mucho con el tenista, Rafael Nadal.

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Mundial de la FIFA 2026: Argentina - Argelia

Lionel Messi de Argentina celebra este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 16 de junio, Lionel Messi agrandó aún más su figura dentro del futbol tras anotar un hat trick en el debut de Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia.

Messi demostró a todos el pasado martes por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte, al mostrar un desempeño considerado por muchos como histórico en el primer partido de la Albiceleste en la defensa de su título de campeona del mundo.

Con el recital que dio ante Argelia, Messi no solo ocupa el primer lugar de la tabla de goleadores de esta edición del Mundial 2026 (seguido de otras figuras como Kylian Mbappé, quien anotó dos tantos con Francia), sino que también está empatado con el legendario jugador alemán Miroslav Klose en goles anotados en toda la historia de esta competición.

Luego del partido y tras recibir el reconocimiento como el jugador más valioso del encuentro, Lionel Messi sorprendió a todos al compararse con otra leyenda del deporte: el tenista Rafael Nadal.

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GR3132. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Lionel Messi (i) de Argentina disputa el balón Ramy Bensebaïni con de Argelia este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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Ante los medios, el capitán de Argentina reveló que todo el plantel ha seguido de cerca la serie documental del tenista, llamada "RAFA", y aseguró que se siente muy identificado con el deportista en cuanto a la mentalidad y el rendimiento.

"Estamos viendo todos la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien", dijo Messi.

Al ser preguntado también sobre cómo logra dar siempre el máximo nivel en cada partido, "La Pulga" dijo que el futbol es su pasión y que lo lleva a dar lo mejor siempre.

"El fútbol es mi pasión, lo ha sido desde que era chiquito y cuando estoy bien, doy el máximo", afirmó el astro argentino.

Finalmente, cuando fue preguntado sobre su futuro y si en algún momento ha pensado en retirarse, Messi solo aseguró: "Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos".

Lea también: “Hay cosas raras”: la reacción de Lionel Messi a las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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