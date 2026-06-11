“Hay cosas raras”: la reacción de Lionel Messi a las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026

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“Hay cosas raras”: la reacción de Lionel Messi a las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026

Tras la victoria de Argentina contra Islandia, Lionel Messi habló brevemente sobre las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial 2026.

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Lionel Messi

Lionel Messi de Argentina controla el balón este martes, durante un partido amisto entre Argentina y Zambia en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 9 de junio, la selección de Argentina venció 3-0 a Islandia y está preparada para su debut en el Mundial 2026, el próximo 16 de junio, contra Argelia.

Tras la victoria de la albiceleste, el capitán de la selección, Lionel Messi, fue abordado por varios periodistas y, entre los asuntos de los que habló, mencionó brevemente los nuevos cambios y reglas que se implementarán en el Mundial.

Se trata del paquete de reglas más extenso de las últimas décadas y, según medios como Infobae, estas modificaciones buscan aumentar el tiempo efectivo de juego.

Ante estas nuevas reglas, Lionel Messi, con la brevedad que lo caracteriza, se limitó a decir que entre las nuevas modificaciones «hay algunas que son raras».

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Tras su breve declaración, Messi no profundizó más en el asunto de las reglas del Mundial y se enfocó en su equipo y en la preparación para el torneo.

Messi afirmó que la selección de Argentina concluyó sus preparativos para el Mundial y que todos los jugadores están listos para su debut contra Argelia.

Nuevas reglas

Con respecto a las nuevas reglas que se implementarán en el Mundial, se busca administrar de mejor forma el tiempo de los partidos.

Por ejemplo, una de las reglas afecta a los porteros, ya que dispondrán de un máximo de ocho segundos para sacar el balón. De no hacerlo, el equipo rival será beneficiado con un tiro de esquina.

Las reglas también afectarán los saques de banda y de meta, ya que, al momento de efectuarlos, se iniciará una cuenta de cinco segundos para que los equipos pongan el balón en juego.

En cuanto a las sustituciones, los jugadores que se retiren del terreno de juego tendrán solamente diez segundos para salir.

Lea también: ¿Quién era el jugador islandés que se acercó a Messi? La historia detrás del abrazo tras el juego






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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