Video | El mural de Messi que reunió a más de 1,100 vecinos y recibió un mensaje del campeón del mundo

En una pared levantada en un estacionamiento de Berazategui, en la periferia de Buenos Aires, sobresale el rostro de Lionel Messi rodeado por más de mil firmas de vecinos.

El mural, impulsado por dos amigos, se convirtió en un fenómeno viral y comunitario que incluso llegó hasta el propio futbolista.

La iniciativa nació de una idea sencilla pero ambiciosa. El muralista Leonel García, de 32 años, buscaba rendir homenaje a Messi tras la conquista del Mundial de Catar 2022, con una obra que destacara entre las muchas dedicadas al capitán argentino.

“Como ya hay muchos murales, había que darle un valor distinto. Mi idea fue que la gente firmara y dejara un mensaje para Messi”, explicó García. Para concretarlo necesitaba una pared. Así se sumó al proyecto Federico Merodo, de 23 años, propietario del estacionamiento donde hoy se levanta la obra.

“Me propuso hacer algo que incluyera a todo Berazategui y me encantó la idea”, relató Merodo. Ante la falta de una superficie adecuada, ambos decidieron construir una pared de ladrillo de seis metros de ancho por cinco y medio de alto. Además, recurrieron a redes sociales para conseguir patrocinadores que ayudaran a financiar el proyecto.

El mural tomó forma durante 18 días de trabajo, con jornadas de hasta ocho horas, en las que García utilizó solo ocho colores para crear los detalles del rostro del astro argentino.

A medida que avanzaba la obra, crecía la expectativa de los vecinos. El 29 de mayo se organizó una convocatoria para firmar el mural. “Más de 1,100 personas participaron. Fue algo histórico para el municipio. Incluso hubo quienes se quedaron sin espacio para firmar”, contó el artista.

Un barrio entero quiso rendir homenaje a Lionel Messi y el resultado sorprendió a todos. Más de 1.000 vecinos dejaron su firma alrededor de un mural del campeón del mundo, una obra que se volvió viral y recibió el reconocimiento del astro argentino.

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El mensaje de Messi

La repercusión trascendió rápidamente. Las imágenes circularon en redes sociales y fueron compartidas por figuras del deporte y la cultura, hasta que el 3 de junio llegaron al propio Messi. El capitán argentino respondió con un video en el que agradeció el gesto.

“Fue una locura. Gracias a ustedes y a toda la gente que se acercó y sigue acercándose”, expresó.Para los creadores, el mensaje superó cualquier expectativa. “Esperábamos apenas un ‘me gusta’ en redes, pero nos regaló un video. Para mí, como artista, es algo único”, afirmó García.

Ahora, el siguiente objetivo es conseguir una firma original de Messi para sumarla al mural. La obra ya se convirtió en un símbolo de Berazategui y se proyecta como punto de encuentro para futuras celebraciones de la selección argentina, a pocos días de un nuevo Mundial.