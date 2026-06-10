Mundial 2026: el legado de Pelé y Maradona que hace único al mítico Azteca y sus cuatro momentos más icónicos

El Mundial 2026 ya se vive. Todo está listo para el inicio de la Copa del Mundo, que se disputará en Norteamérica y marcará un hito en la historia del futbol.

Será la edición número 23 y la primera con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos. Además, estrenará un formato en el que el campeón podría disputar hasta ocho partidos.

La inauguración se celebrará en el Estadio Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”. Este recinto se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo: México 1970, México 1986 y 2026.

El Azteca y su legado: Inaugurado en 1966, el Azteca acumula seis décadas de historia y ha sido sede de 19 partidos mundialistas. En su cancha jugaron algunas de las principales figuras de este deporte.

El estadio fue escenario de las consagraciones de Pelé y Diego Armando Maradona, quienes conquistaron títulos mundiales con Brasil y Argentina, respectivamente.

México 1970: el tercer título de Pelé

Brasil se proclamó campeón del Mundial de 1970 después de vencer 4-1 a Italia en la final disputada en el Azteca. La selección brasileña, integrada por figuras como Pelé, Carlos Alberto, Gérson y Rivelino, obtuvo su tercer título mundial. Pelé alcanzó una marca que permanece vigente: es el único futbolista que ha ganado tres Copas del Mundo.

#CarruselCaracol



⚽️🇧🇷Se cumplen 50 años del título de Brasil en el Mundial de México '70.



El 21 de junio de 1970, el equipo comandado por Pelé venció 4-1 a Italia en la final y se coronó campeón de la Copa del Mundo🏆.



¿El mejor equipo de la historia? pic.twitter.com/V6UctIui5L — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 21, 2020

“El Partido del Siglo”

El Azteca también fue sede de la semifinal entre Italia y Alemania Federal en 1970, encuentro recordado como “El Partido del Siglo”. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, ambos equipos disputaron una prórroga en la que se anotaron cinco goles. Alemania tomó ventaja, Italia remontó, los alemanes igualaron de nuevo y Gianni Rivera marcó el definitivo 4-3 al minuto 111. El encuentro es considerado uno de los más destacados en la historia de los mundiales.

México 1986: Maradona deja su huella

Diego Armando Maradona protagonizó uno de los episodios más recordados de los mundiales durante los cuartos de final contra Inglaterra.

En ese partido anotó dos goles históricos:

La “Mano de Dios”, acción que generó controversia internacional.

El “Gol del Siglo”, después de recorrer más de 60 metros y superar a varios rivales.

Argentina avanzó hasta conquistar el título mundial.

O segundo gol de Maradona contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 🇦🇷 pic.twitter.com/y6exuhVHzc — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) April 10, 2026

La final de 1986

La final de México 1986 fue el último partido mundialista disputado en el Azteca hasta la fecha. Argentina derrotó 3-2 a Alemania Federal. José Luis Brown y Jorge Valdano adelantaron a la Albiceleste, pero los alemanes empataron. Cuando parecía que el encuentro se extendería al alargue, Jorge Burruchaga anotó el gol que aseguró el segundo título mundial para Argentina. Maradona levantó el trofeo y completó una de las actuaciones más recordadas en la historia de las Copas del Mundo.

Faltan 9️⃣ días para el #FIFAWorldCup 🇨🇦 🇺🇸 🇲🇽



⚽️ Cada día un gol mundialista:



🇦🇷 🆚 🇩🇪 | 🏆 El de Jorge Burruchaga que dio el segundo título a Argentina. Asistió Maradona, que brilló pese a no marcar.



📍 Ciudad de México 🇲🇽 (1986) pic.twitter.com/pSsWnnElQw — Cascarino (@cascarinos_) June 2, 2026

2026: una nueva página en la historia

El jueves 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca volverá a ser sede de un partido inaugural de la Copa del Mundo, con la participación de México. Con ello, el “Coloso de Santa Úrsula” ampliará un registro único en la historia de los mundiales, al convertirse en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

Pelé y Maradona, unidos por el Azteca

Pelé y Maradona alcanzaron la máxima gloria del futbol en este estadio. Pelé conquistó su tercer título mundial en 1970. Maradona condujo a Argentina al campeonato en 1986. Ambos dejaron una huella que forma parte de la historia del Estadio Azteca.

El Mundial 2026 está próximo. Como ocurrió en 1970 y 1986, el punto de partida será el Estadio Azteca, uno de los escenarios más reconocidos del futbol mundial.