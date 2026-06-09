Quiénes son las selecciones que buscan destronar a Messi y Argentina en el Mundial 2026

El Mundial está cada vez más cerca. Faltan pocos días para que comience el torneo más importante del futbol y millones de aficionados vuelvan a centrar su atención en una competencia que, cada cuatro años, reúne a las mejores selecciones del planeta.

La Copa del Mundo trasciende lo deportivo. Es una cita que despierta recuerdos, genera expectativas y reúne a distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

Esta edición será histórica. Por primera vez competirán 48 selecciones en el Mundial más grande hasta ahora. Tres países serán sede del torneo, que comenzará en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol: el Estadio Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”.

En ese recinto se abrirá el telón de una nueva Copa del Mundo, en un escenario cargado de historia y tradición. Una vez más, el futbol concentrará la atención de millones de personas alrededor del mundo. El Azteca lucirá las banderas de las asociaciones afiliadas a la FIFA. El recinto albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes en la historia del torneo.

Ya ocurrió en 1970, cuando Edson Arantes do Nascimento, Pelé, consolidó su condición de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Dieciséis años después, Diego Armando Maradona levantó la copa y se consagró en el mismo escenario, impulsado por la recordada “Mano de Dios” frente a Inglaterra y el denominado “Gol del Siglo”.

Ahora la Copa del Mundo vuelve a Norteamérica en el 2026. La gran pregunta es quién levantará el trofeo: ¿Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Lionel Messi? ¿O surgirá una sorpresa? Las respuestas comenzarán a llegar con el inicio de la competición.

Argentina llega a Norteamérica como la campeona vigente, luego de conquistar su tercera estrella en Qatar 2022 al derrotar a Francia en una final definida en la tanda de penales. Lionel Messi lideró aquel título y ahora la Albiceleste defenderá la corona frente a varios aspirantes con argumentos suficientes para disputar el campeonato, en una de las Copas del Mundo que se perfilan como más competitivas de los últimos años.

Por primera vez, el campeón deberá superar ocho partidos para conquistar el título debido a la ampliación del formato. Comienza así un Mundial marcado por extensos desplazamientos, condiciones climáticas diversas y una exigencia deportiva mayor que en ediciones anteriores.

El doble reto de la Albiceleste y Messi

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, figura entre las principales candidatas al título y buscará un bicampeonato, una hazaña alcanzada únicamente por Italia y Brasil en la historia de la Copa del Mundo.

Italia lo consiguió tras ganar los torneos de 1934 y 1938. Brasil repitió la gesta con los títulos obtenidos en Suecia 1958 y Chile 1962. La selección argentina aspira ahora a escribir una nueva página histórica. Además del éxito reciente en la Copa América, cuenta con una base de futbolistas que lleva varios años trabajando bajo una misma idea de juego, agrupados en torno a la denominada “Scaloneta”.

Con Scaloni en el banquillo, la Albiceleste atraviesa uno de los períodos de mayor estabilidad de las últimas décadas. El técnico mantiene el respaldo del entorno y el liderazgo de Messi continúa siendo indiscutible, pese a las interrogantes que puedan surgir respecto de su estado físico en un torneo de máxima exigencia.

Argentina conserva buena parte de la estructura que conquistó el Mundial anterior, con jugadores como Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Messi. A ellos se suman futbolistas que podrían disputar su primera Copa del Mundo, entre ellos Nico Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco.

Una de las incógnitas para Scaloni es la ausencia de Ángel Di María, quien durante años aportó desequilibrio y profundidad en ataque. La interrogante gira en torno a quién asumirá ese papel dentro de la estructura ofensiva.

Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo con Messi como principal referente. El capitán ya no cuenta con la frescura física de etapas anteriores, pero conserva la jerarquía y el talento que lo mantienen entre los grandes futbolistas de la historia.

España y el brillo de Lamine Yamal

Con apenas 19 años, Lamine Yamal llega como una de las figuras emergentes del futbol mundial. España aterriza en Norteamérica como una de las selecciones llamadas a pelear por el título, respaldada por sus recientes éxitos internacionales y por una sólida fase de clasificación.

La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, aparece entre las principales candidatas. Yamal afrontará su primera Copa del Mundo con el objetivo de consolidarse en la élite del futbol internacional. España aspira a conquistar su segundo título mundial, luego del obtenido en Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos en la final.

La selección española dispone de una generación destacada integrada por Pedri, Fabián Ruiz, Rodri, Martín Zubimendi, Gavi y Nico Williams, entre otros futbolistas que buscan devolver a España a la cima del futbol mundial. Un juego que destaca por la velocidad de sus extremos y la juventud de sus figuras, con una propuesta ofensiva que también se ha reflejado en la Eurocopa. El título continental respalda las credenciales de España para este Mundial y la sitúa entre las principales candidatas al campeonato.

La cancelación de la Finalissima impidió un enfrentamiento previo entre Argentina y España. Sin embargo, un tropiezo de cualquiera de las dos selecciones podría propiciar un cruce anticipado en las rondas eliminatorias.

Francia, una constelación de estrellas en la despedida de Deschamps

Finalista en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, Francia llega como una de las principales candidatas al título. Solo la mayor eficacia de Argentina en la tanda de penales impidió que conquistara nuevamente el campeonato en Qatar 2022.

La selección francesa afronta el Mundial con Kylian Mbappé como principal figura y respaldada por una plantilla repleta de talento. El conjunto galo aspira a conquistar su tercera estrella y reafirmar una trayectoria que lo ha llevado a disputar tres finales en los últimos seis Mundiales.

Didier Deschamps afrontará su última Copa del Mundo al frente de Francia. El técnico contará con futbolistas de primer nivel, entre ellos Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Aurélien Tchouaméni, William Saliba, Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Warren Zaïre-Emery y N'Golo Kanté.

La profundidad de la plantilla convierte a Francia en uno de los equipos más completos del torneo. La combinación de experiencia y juventud le permite aspirar nuevamente a las instancias decisivas.

Mbappé buscará conquistar su segundo título mundial, una distinción reservada para un reducido grupo de futbolistas. Francia sabe que cuenta con argumentos para competir por el campeonato, aunque también es consciente de que los errores suelen pagarse caro en esta clase de torneos.

Portugal busca la fórmula del éxito:

Portugal llega al Mundial respaldado por la consistencia mostrada en los últimos torneos y por una generación que combina experiencia con juventud. La selección dirigida por Roberto Martínez aspira a dar el paso definitivo hacia la conquista de su primera Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo disputará una nueva cita mundialista con la ilusión de alcanzar el único gran título que falta en su trayectoria. El delantero portugués intentará conducir a su selección hacia el mayor logro de su historia.

A su alrededor se ha consolidado una base de futbolistas de alto nivel, integrada por Nuno Mendes, João Neves, Vitinha y Gonçalo Ramos, además de João Cancelo, Bruno Fernandes, Rafael Leão y Bernardo Silva.

Portugal presenta una de las plantillas más equilibradas del campeonato. El equipo cuenta con argumentos suficientes para aspirar a las fases finales, aunque deberá confirmar en la cancha las expectativas que genera. Ronaldo sigue siendo el principal referente de Portugal dentro y fuera de la cancha. Su experiencia y capacidad goleadora aportan jerarquía a una selección que combina juventud y veteranía.

Además, Roberto Martínez ha construido un equipo versátil, capaz de adaptarse a distintos escenarios de juego. Ese equilibrio, sumado a la calidad de sus futbolistas, convierte a Portugal en un rival de cuidado.

La regularidad en los partidos decisivos será clave para sus aspiraciones. Si mantiene su nivel y aprovecha el potencial de su plantilla, Portugal tendrá argumentos para competir por el título.

Inglaterra, la eterna candidata que busca romper la espera

Finalista en las dos últimas Eurocopas, Inglaterra mantiene la aspiración de volver a conquistar la Copa del Mundo, un logro que no alcanza desde 1966.

Con ese objetivo, la Federación Inglesa apostó por Thomas Tuchel para dirigir el proyecto. La decisión generó debate debido a la nacionalidad alemana del entrenador, aunque su trayectoria internacional respaldó la elección.

En la fase de clasificación, Inglaterra mostró solidez al ganar todos sus partidos sin recibir goles. Ese rendimiento fortaleció la confianza en un plantel que combina experiencia y juventud.

Con su carácter fuerte, Tuchel no ha temblado a la hora de tomar decisiones y dejó fuera a nombres importantes como Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Adam Wharton, Phil Foden e incluso Cole Palmer, una de las estrellas de la Premier League.

Pese a ello, Inglaterra dispone de una nómina de alto nivel encabezada por Harry Kane y complementada por Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Tino Livramento y Nico O'Reilly.

El conjunto de los Tres Leones buscará transformar su condición de candidato en resultados y competir por un título que se le resiste desde hace seis décadas.

Brasil, la apuesta de Ancelotti y la ilusión del hexa

Brasil afronta el Mundial con la esperanza de conquistar su sexto título bajo la dirección de Carlo Ancelotti. La Canarinha es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo y mantiene el récord de campeonatos obtenidos.

La historia del futbol brasileño está marcada por figuras como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú y Roberto Carlos, nombres que contribuyeron a construir una de las tradiciones más exitosas del deporte.

En esta ocasión, Neymar vuelve a ocupar un lugar central en las aspiraciones del equipo. Aunque ya no atraviesa el mejor momento físico de su carrera, conserva el liderazgo y la influencia dentro del grupo.

Brasil también cuenta con una nueva generación encabezada por Vinícius Jr. y Raphinha, acompañada por futbolistas capaces de aportar velocidad, desequilibrio y profundidad ofensiva.

Quizá por eso, Ancelotti recurre a la cábala del grupo C, ya que los últimos dos campeones (Argentina y Francia) quedaron encuadradas en esa llave en la fase inicial, al igual que Brasil en 2002, cuando conquistó su último título mundial.

El principal desafío para Ancelotti será encontrar el equilibrio entre el potencial ofensivo y la solidez colectiva. Brasil llega al torneo con la presión propia de su historia, pero también con la ilusión de conquistar el ansiado hexa.

Nagelsmann renueva a la Mannschaft que busca la cuarta estrella

Alemania ha recuperado la ilusión con el entrenador más joven de su historia, Julian Nagelsmann, un estratega moldeado por el futbol moderno y capaz de revolucionar ideas, nombres y estilos de juego.

Nagelsmann ha profundizado la renovación de una generación que, tras triunfar en Brasil 2014, empezó a dar señales de desgaste. De hecho, en sus dos últimas Copas del Mundo, el conjunto alemán quedó eliminado en la fase de grupos, algo insólito para una de las grandes potencias históricas del torneo.

Con la misión de suplir a referentes como Toni Kroos o Thomas Müller, el seleccionador ha advertido que tomará decisiones firmes. Una de ellas ha sido la convocatoria de Manuel Neuer, capitán y leyenda, quien, con 40 años, sigue siendo una referencia. También ha dejado fuera a algunos nombres importantes, al apostar por una nueva mezcla generacional.

La nueva Alemania se sostiene en talentos como Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Deniz Undav y Aleksandar Pavlović, acompañados por la experiencia de Leon Goretzka y Joshua Kimmich. El equipo teutón quizá no llegue como el principal favorito, pero por historia, peso específico y tradición competitiva, siempre será una amenaza real.

Alemania buscará recuperar su prestigio y volver a lo más alto. El reto es enorme, pero si algo ha demostrado la Mannschaft a lo largo de la historia es que jamás se le puede descartar.