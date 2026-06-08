Fútbol Internacional
México vs Sudáfrica: fecha, hora y todo lo que debe saber sobre el partido inaugural del Mundial 2026
A tres días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización confirmó un nuevo protocolo para la ceremonia de himnos y la entrada de los equipos en el partido inaugural.
El Estadio Ciudad de México, antes Azteca, está a tres días de albergar la inauguración de su tercera Copa del Mundo. La primera fue en 1970 y la segunda en 1986. Foto Prensa Libre: EFE.
El jueves 11 de junio, México y Sudáfrica abrirán el torneo en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. El recinto ya albergó partidos inaugurales de las Copas del Mundo de 1970 y 1986.
El encuentro también marcará un nuevo capítulo entre ambas selecciones, que se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando empataron 1-1 en Johannesburgo.
¿Cómo será el nuevo protocolo?
Según informó la FIFA, la ceremonia previa al inicio del encuentro incluirá varios cambios respecto a ediciones anteriores.
Todos los jugadores estarán en el campo
Los 26 futbolistas convocados por cada selección, incluidos titulares y suplentes, participarán en la ceremonia y se ubicarán alrededor del emblema central del Mundial sobre el terreno de juego.
Himnos nacionales
Durante la interpretación de los himnos de México y Sudáfrica, los jugadores permanecerán en esa formación, en lugar de la disposición tradicional utilizada en torneos anteriores.
Entrada al estadio
Los equipos ingresarán al campo a través de estructuras diseñadas para la competición. Además, se desplegarán banderas de gran formato y otros elementos visuales relacionados con el torneo.
Participación del público
La FIFA informó que el diseño de la ceremonia busca una mayor interacción entre los aficionados presentes en el estadio y los actos previos al partido.
Según el organismo, el objetivo es que los jugadores tengan una participación más activa en la ceremonia inaugural antes del comienzo del encuentro.
Horarios para Guatemala
- Apertura de puertas: 9.00 horas
- Inicio de la ceremonia inaugural: 11.30 horas (con artistas como Shakira, Burna Boy, Maná, J Balvin, Alejandro Fernández y más)
- Calentamiento de los equipos y protocolo de himnos: 12.10 horas aproximadamente
- Inicio del partido México-Sudáfrica: 13.00 horas
La ceremonia incluirá presentaciones musicales programadas por la organización del torneo antes del inicio del encuentro.