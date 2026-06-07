Daniella González hace historia: Guatemala regresa a la gimnasia rítmica de los Juegos Panamericanos tras 16 años

La gimnasta guatemalteca Daniella González aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y al Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica de Frankfurt 2026 tras una destacada actuación en el Campeonato Panamericano celebrado en Río de Janeiro, Brasil.

La nacional selló ambos boletos luego de completar una sólida participación en el certamen continental, donde confirmó el crecimiento que ha mostrado en los últimos años dentro de una disciplina cada vez más competitiva en América.

Al concluir su rutina, González celebró emocionada junto a su entrenadora, Yilsen Porto, consciente de la importancia del resultado obtenido.

La clasificación tiene además un valor histórico para el deporte guatemalteco. Gracias a su desempeño, Guatemala volverá a tener representación en gimnasia rítmica en unos Juegos Panamericanos después de 16 años. La última atleta nacional en competir en esta disciplina fue Lind Esperanza Sandoval, durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

González integró el Grupo B y finalizó el concurso completo individual con una puntuación total de 91.550. Su mejor nota llegó en mazas, con 23.700 puntos; en pelota obtuvo 23.250, en cinta 22.650 y en aro 21.950.

La delegación guatemalteca también contó con la participación de Luisa Velásquez, quien concluyó su actuación con una puntuación global de 81.750. La atleta registró 21.950 puntos en aro, 21.900 en mazas, 20.100 en pelota y 17.800 en cinta.

El Campeonato Panamericano reunió a algunas de las mejores exponentes de la gimnasia rítmica del continente y otorgó plazas para las principales competencias internacionales del próximo ciclo olímpico. En ese escenario, González logró ubicarse entre las atletas más destacadas y asegurar presencia para Guatemala en dos de los eventos más importantes de la disciplina.

Tras este resultado, González y Velásquez enfocarán su preparación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, una competencia en la que Guatemala buscará seguir consolidando su crecimiento dentro de la gimnasia rítmica internacional.

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