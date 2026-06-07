VIDEO: Moisés Caicedo protegió a un aficionado guatemalteco de los guardias de seguridad tras el partido amistoso

Moisés Caicedo fue protagonista de uno de los momentos más controversiales de la jornada, aunque esta vez lejos de los reflectores que suelen acompañarlo dentro del terreno de juego.

Al finalizar el amistoso entre Ecuador y Guatemala en el Scott Miracle-Gro Field de Columbus, el mediocampista intervino para evitar que un aficionado guatemalteco fuera retirado de manera brusca por el personal de seguridad tras ingresar a la cancha luego del pitazo final.

Al percatarse de la situación, el volante ecuatoriano se acercó rápidamente a los guardias y les pidió calma mientras observaba cómo controlaban al seguidor chapín. Su intervención ayudó a reducir la tensión del momento y permitió que el aficionado fuera tratado con mayor consideración, en una escena que fue captada por las cámaras y compartida ampliamente en redes sociales.

🛡️ 🇪🇨⚽ Moisés Caicedo defendió a un hincha de Guatemala de los guardias de seguridad.



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Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron una ola de elogios hacia el futbolista del Chelsea. Cientos de aficionados destacaron la actitud de Caicedo, quien mostró empatía y respeto hacia un seguidor del equipo rival.

El gesto cobró aún más relevancia en medio de la celebración ecuatoriana por la contundente victoria 3-0 sobre Guatemala. Los goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán marcaron el triunfo de la Tri, pero para muchos aficionados el acto de deportividad protagonizado por Moisés Caicedo terminó robándose buena parte de la conversación posterior al encuentro.

Más allá del resultado, el mediocampista dejó una imagen que fue ampliamente reconocida por seguidores de ambos países. Su reacción espontánea reflejó los principios de respeto y humanidad que el fútbol busca promover, convirtiendo una situación tensa en uno de los momentos más memorables de la noche en Columbus.