Francia posee el plantel más valioso del Mundial 2026 y supera los US$1,500 millones

Francia llega al Mundial 2026 como la selección más valiosa del torneo, con una plantilla cotizada en US$1 mil 530 millones, según Transfermarkt sitio especializado en el mercado futbolístico. Los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps tienen una media de US$58.7 millones cada uno, impulsados por figuras como Kylian Mbappé y Michael Olise. Junto con el español Lamine Yamal, son los únicos futbolistas del torneo valorados en US$200 millones.

Inglaterra y España ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, con planteles valorados en US$1 mil 310 millones y US$1 mil 260 millones, respectivamente. Portugal también supera la barrera de los US$1 mil millones, al alcanzar una cotización de US$1 mil 20 millones.

Alemania y Brasil completan los seis primeros puestos con valores de US$998 millones y US$912 millones, respectivamente, mientras que Argentina figura en la octava posición con US$817 millones, pese a llegar como la vigente campeona del mundo.

Noruega aparece en el noveno lugar gracias al peso de Erling Haaland, cuya valoración de US$200 millones eleva el total de su selección a US$601 millones.

Las selecciones más valiosas del Mundial 2026

Francia — US$1 mil 530 millones | Media: US$58.7 millones

Inglaterra — US$1 mil 310 millones | Media: US$50.4 millones

España — US$1 mil 260 millones | Media: US$48.4 millones

Portugal — US$1 mil 20 millones | Media: US$39.1 millones

Alemania — US$998 millones | Media: US$38.4 millones

Brasil — US$912 millones | Media: US$35.1 millones

Países Bajos — US$837 millones | Media: US$32.2 millones

Argentina — US$817 millones | Media: US$31.4 millones

Noruega — US$601 millones | Media: US$23.1 millones

Bélgica — US$542 millones | Media: US$20.9 millones

En cuanto a la edad de las plantillas, España es la más joven entre las principales potencias con una media de 26.7 años, por delante de Francia (27) e Inglaterra (27.1). Sin embargo, el equipo más joven del torneo es Costa de Marfil, con 25.8 años de promedio, mientras que Panamá es la selección de mayor edad media, con 30.4 años.