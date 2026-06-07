Francia posee el plantel más valioso del Mundial 2026 y supera los US$1,500 millones

Fútbol Internacional

Francia posee el plantel más valioso del Mundial 2026 y supera los US$1,500 millones

Les Bleus encabezan la lista de planteles más cotizados del torneo, con una media de US$58.7 millones por jugador, gracias al impacto de Kylian Mbappé y Michael Olise.

Alejandra Soto

|

time-clock

SAINT DENIS (France), 13/11/2025.- Frances Kylian Mbappe (C) and teammates greet the fans after winning the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group D soccer match between France and Ukraine in Saint Denis, near Paris, France, 13 November 2025. (Mundial de Fútbol, Francia, Ucrania) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Francia posee el plantel más valioso del Mundial 2026 y supera los US$1,500 millones. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON).

Francia llega al Mundial 2026 como la selección más valiosa del torneo, con una plantilla cotizada en US$1 mil 530 millones, según Transfermarkt sitio especializado en el mercado futbolístico. Los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps tienen una media de US$58.7 millones cada uno, impulsados por figuras como Kylian Mbappé y Michael Olise. Junto con el español Lamine Yamal, son los únicos futbolistas del torneo valorados en US$200 millones.

Inglaterra y España ocupan el segundo y tercer lugar del ranking, con planteles valorados en US$1 mil 310 millones y US$1 mil 260 millones, respectivamente. Portugal también supera la barrera de los US$1 mil millones, al alcanzar una cotización de US$1 mil 20 millones.

Alemania y Brasil completan los seis primeros puestos con valores de US$998 millones y US$912 millones, respectivamente, mientras que Argentina figura en la octava posición con US$817 millones, pese a llegar como la vigente campeona del mundo.

Noruega aparece en el noveno lugar gracias al peso de Erling Haaland, cuya valoración de US$200 millones eleva el total de su selección a US$601 millones.

LECTURAS RELACIONADAS

El Mundial 2026 también será una disputa entre relatos personales que trascienden camisetas, países y generaciones. (Ilustración Prensa Libre: David Morales)

Cómo el Mundial del 2026 marcará el fin de la era de figuras como Messi y Cristiano Ronaldo y el ascenso de nuevas estrellas del futbol

chevron-right
La Copa del Mundo vuelve a reunir a familias, amigos y desconocidos alrededor de una pasión capaz de romper rutinas y crear recuerdos colectivos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Del humor a la pasión futbolera: guatemaltecos encuentran otras formas de vivir el Mundial 2026 desde afuera de la cancha

chevron-right

Las selecciones más valiosas del Mundial 2026

  • Francia — US$1 mil 530 millones | Media: US$58.7 millones
  • Inglaterra — US$1 mil 310 millones | Media: US$50.4 millones
  • España — US$1 mil 260 millones | Media: US$48.4 millones
  • Portugal — US$1 mil 20 millones | Media: US$39.1 millones
  • Alemania — US$998 millones | Media: US$38.4 millones
  • Brasil — US$912 millones | Media: US$35.1 millones
  • Países Bajos — US$837 millones | Media: US$32.2 millones
  • Argentina — US$817 millones | Media: US$31.4 millones
  • Noruega — US$601 millones | Media: US$23.1 millones
  • Bélgica — US$542 millones | Media: US$20.9 millones

En cuanto a la edad de las plantillas, España es la más joven entre las principales potencias con una media de 26.7 años, por delante de Francia (27) e Inglaterra (27.1). Sin embargo, el equipo más joven del torneo es Costa de Marfil, con 25.8 años de promedio, mientras que Panamá es la selección de mayor edad media, con 30.4 años.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Kylian Mbappé Mundial 2026 Selección de Francia 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM