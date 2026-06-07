Del humor a la pasión futbolera: guatemaltecos encuentran otras formas de vivir el Mundial 2026 desde afuera de la cancha

El humor, los memes sobre la clasificación, la afinidad por selecciones extranjeras y el consumo asociado al torneo marcan la forma en que los guatemaltecos viven la Copa Mundial de Futbol 2026. La Selección Nacional de Guatemala no participará en el torneo, pero los guatemaltecos siguen siendo protagonistas de la conversación alrededor de la actividad.

Un estudio elaborado por la plataforma Goo identificó que, pese a la ausencia de la Bicolor, miles de usuarios participan activamente en redes sociales y plataformas digitales para comentar sobre la máxima cita del futbol.

El análisis concluye que Guatemala vive el Mundial desde afuera de la competencia, pero desde adentro de la conversación.

El informe identifica un bloque específico denominado “Guatemala mirando desde afuera”, que concentra 23 mil 156 menciones, equivalentes al 16% de toda la conversación mundialista analizada.

La investigación señala que el interés de los guatemaltecos no desaparece por la falta de clasificación. Por el contrario, la ausencia de la Selección Nacional se convierte en un tema recurrente que combina humor, crítica, identidad y participación activa sobre el torneo.

Kris Zamora ve futbol desde niña, y todo empezó por la afición de su padre, Leonidas Zamora, hacia ese deporte.

A pocos días del Mundial, todo está listo. “Estoy preparada para vivir la Copa, y para eso me adelanté a organizar cómo lo veremos en familia”, asegura.

Los memes

El principal subtema en este bloque corresponde al humor relacionado con la clasificación y el futbol nacional.

Según Goo, el 29.1% de las menciones asociadas con Guatemala está vinculado con bromas, memes y comentarios sobre la imposibilidad de ver a la Azul y Blanco en la Copa del Mundo.

Las publicaciones suelen girar en torno a las oportunidades perdidas en las eliminatorias, las comparaciones con otras selecciones de la región y las reacciones irónicas ante una ausencia que se repite desde hace décadas.

El estudio arroja que el humor funciona como una forma de participación. Aunque Guatemala no forme parte de los equipos clasificados, los aficionados encuentran en los memes y las redes sociales una manera de integrarse a la conversación.

Consumo

La investigación identifica otro aspecto importante: el Mundial es visto como una experiencia social.

El 25.4% de las menciones relacionadas con Guatemala se concentra en el consumo local asociado al torneo.

Los internautas hablan sobre dónde ver los partidos, reuniones familiares, promociones comerciales, restaurantes, pantallas, plataformas de transmisión y actividades vinculadas con la competencia.

La conversación demuestra que el Mundial trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una ocasión de convivencia. Tanto es así que los alimentos que se degustarán durante los partidos encabezan las menciones, con el 26.8%.

Los aficionados organizan reuniones, planifican encuentros para ver los juegos y buscan experiencias que les permitan sentirse parte del torneo, aunque su selección no participe.

Zamora detalla que desde mayo se aseguró de internet y pantallas en su casa para disfrutar los juegos del Mundial. “Con mi familia miramos los partidos de Brasil, Argentina, Alemania, y tenemos nuestras rivalidades porque somos futboleros, pero nos aseguramos de todos los detalles porque no nos gustan las interrupciones y lo imprevistos. Por eso, el internet está asegurado y las televisiones, en buen estado, porque nada puede fallar”, comenta.

El presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala de la Cámara de Comercio, Abraham Az, dice: “Estimamos que muchos establecimientos podrían experimentar incrementos de 15% al 25% en ventas durante fechas claves del torneo, dependiendo del concepto, ubicación, estrategia comercial y capacidad operativa. Particularmente, aquellos negocios que logren convertir sus espacios en puntos de encuentro para vivir la experiencia mundialista”.

Az explica que “el Mundial no se mira solo. Se vive acompañado, y por esa razón, restaurantes, sport bars, cafeterías, hoteles, terrazas gastronómicas y food halls han invertido en pantallas gigantes, mejoras en sistemas de audio, reservas anticipadas, áreas especiales para grupos, promociones temáticas y experiencias diseñadas alrededor de cada partido”.

Compras por emoción

El psicólogo José Andrés Cóbar explica que la Copa Mundial refleja las “compras por impulso” y que esa conducta se debe a la emoción.

“La Copa Mundial genera consumo y es muy emocional, a diferencia de las compras navideñas, que se caracterizan por la nostalgia y el amor al prójimo”, define Cóbar.

A su criterio, el torneo mundial de futbol es una vitrina para analizar comportamientos de masas.

Interacción social

Como prueba de ello, según el psicólogo, está la situación que se vivió el 17 de mayo en la plaza del Obelisco para adquirir estampitas para el álbum. “Todos querían estampitas. Algunos ni conocen a los jugadores, pero la emoción rige, y eso pasa con las compras”, enfatiza.

Selecciones

La ausencia de Guatemala en el Mundial también impulsa un fenómeno recurrente: la adopción de selecciones extranjeras.

El estudio señala que el 16.7% de las menciones corresponde a conversaciones sobre equipos que los aficionados deciden apoyar durante el torneo.

Brasil, Argentina, España, Alemania y México aparecen entre las selecciones que generan mayor afinidad entre los guatemaltecos.

En algunos casos, la simpatía está relacionada con la tradición futbolística; en otros, con figuras internacionales que concentran la atención de los aficionados, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

México ocupa un lugar especial, debido a la cercanía geográfica y cultural, además de su condición de anfitrión de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“En mi casa estamos divididos en dos selecciones, Brasil y Argentina. Durante el torneo analizamos y discutimos los juegos. Eso nos gusta, pero mejor hubiera sido si Guatemala hubiera clasificado a la Copa”, afirma Zamora.

Aunque Guatemala no estará en el torneo, el entusiasmo demuestra que la pasión mundialista trasciende la clasificación deportiva. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Debate futbolístico

La conversación mundialista también sirve como espacio para discutir la situación del futbol nacional.

El 20% de las menciones en el bloque Guatemala corresponde a cobertura deportiva y discusión sobre futbol, mientras que el 8.8% está relacionado con comparaciones entre Guatemala, México y otros países de Centroamérica.

Las redes sociales se convierten en escenarios donde los participantes debaten sobre el nivel competitivo de la región, los avances de otras selecciones y los desafíos que enfrenta Guatemala para alcanzar una futura clasificación.

Ya que Guatemala no participa en el Mundial, miles de aficionados apoyaron en el 2022 a la selección de Argentina y celebraron cada fase del torneo en bares y restaurantes del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mundial en Guatemala

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que Guatemala aparece como el país más mencionado en la conversación mundialista local, pese a no haber clasificado para el torneo.

La explicación no está en el rendimiento deportivo, sino en la forma como los aficionados se apropian del evento.

Los guatemaltecos comentan los partidos, apoyan a otras selecciones, organizan reuniones para seguir la competencia, participan en dinámicas comerciales y utilizan el humor para hablar de la ausencia de la Bicolor.

Para Goo, este comportamiento demuestra que el Mundial no solo se vive en los estadios o entre los países clasificados. También se construye desde las conversaciones cotidianas de millones de aficionados que encuentran maneras propias de formar parte de la experiencia.

Aunque Guatemala no estará en la cancha en el 2026, sí estará presente en las redes sociales, los hogares, los restaurantes y cada conversación que acompañe el torneo más importante del futbol mundial. Según el análisis, si la Azul y Blanco no está, se incluye en el juego.

Guatemala pierde ante República Checa. (Foto Prensa Libre; Fedefut).