Guatemala cae 3-0 ante Ecuador y suma su cuarta derrota consecutiva en el año

La Selección Nacional de Guatemala no pudo conseguir su primera victoria del año. La Bicolor cayó 3-0 ante Ecuador este domingo en el Scott Miracle Gro Field de Columbus Ohio en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio sumando su cuarta derrota consecutiva en 2026.

Aunque se esperaba que Ecuador alineara un posible once titular como ensayo final para el Mundial el técnico Sebastián Beccacece optó por guardar a sus principales figuras en el primer tiempo lo que permitió un partido bastante parejo en la primera mitad donde Guatemala tuvo oportunidades en el área rival pero no pudo encontrar el camino al gol.

El primer gol llegó al minuto 20 desde el punto penal cuando José Morales cometió una entrada imprudente sobre Alan Minda dentro del área y el árbitro señaló la pena máxima sin dudarlo. Jordy Caicedo convirtió el penal al corazón del arco para el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso en un primer tiempo. Guatemala se fue al descanso con las manos vacías pese a haber mostrado una imagen más ordenada y competitiva que en partidos anteriores.

En la segunda mitad Ecuador cambió el libreto completamente con el ingreso de sus posibles titulares mundialistas. La entrada al campo de Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán le dio una dimensión completamente diferente al equipo ecuatoriano que pasó a dominar el partido con autoridad.

Al minuto 72 llegó el segundo gol cuando Nilson Angulo remató de cabeza un centro de Ángelo Preciado para poner el 2-0. Fue entonces cuando ingresó Pervis Estupiñán quien no tardó en dejar su huella anotando el tercer y definitivo gol para sentenciar el 3-0 que reflejó la clara superioridad ecuatoriana en el segundo tiempo.

Cuarta derrota del 2026

El resultado deja un panorama preocupante para la Selección Nacional que en lo que va de 2026 acumula cuatro derrotas sin haber podido ganar un solo partido. Los chapines cayeron 1-0 ante Canadá en enero, 0-7 ante Argelia en marzo, 1-3 ante República Checa el jueves y ahora 0-3 ante Ecuador cerrando una Fecha FIFA de junio sin resultados positivos bajo la dirección de Luis Fernando Tena.

La Bicolor deberá mejorar significativamente de cara a la Liga de Naciones de Concacaf que arranca en septiembre y que será el inicio del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Ecuador por su parte cierra su preparación para el Mundial 2026 con una victoria que le da confianza de cara a su debut ante Costa de Marfil el 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. La Tri demostró con los cambios de la segunda mitad que tiene una profundidad de plantilla importante y que cuando alinea a sus figuras titulares es uno de los equipos más difíciles de enfrentar en el continente americano.