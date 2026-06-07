“Esa foto va”: James Rodríguez responde a Antonella Petro tras la polémica antes del Mundial 2026

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“Esa foto va”: James Rodríguez responde a Antonella Petro tras la polémica antes del Mundial 2026

El capitán de la selección colombiana, James Rodríguez, respondió a Antonella Petro después de que un video desatara reacciones en redes sociales por un supuesto desaire durante un evento previo al Mundial 2026.

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James Rodriguez Antonella Petro Colombia fotografía

"Esa foto va", escribió James Rodríguez a Antonella Petro para poner fin a la controversia que se generó luego de que la hija del presidente Gustavo Petro relatara que no pudo fotografiarse con el futbolista. En la transmisión del Canal Institucional del Gobierno de Colombia se ve a Rodríguez frente a Antonella durante la entrega del pabellón nacional a la selección de Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE/ Canal Institucional).

El capitán de la selección colombiana de futbol, James Rodríguez, escribió el 6 de junio un mensaje a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, tras la polémica surgida porque supuestamente ignoró una solicitud suya para tomarse una fotografía durante el acto de despedida del equipo antes del Mundial.

“Antonella, esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?“, dijo Rodríguez en un mensaje que compartió la joven de 17 años, quien se declaró “la fan número uno de la selección Colombia” y relató que el volante ha sido uno de sus principales referentes deportivos desde la infancia.

Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial… Nos vemos pronto”, añadió el futbolista junto al emoji de la bandera colombiana.

El mensaje surge en respuesta a un video publicado por la hija del mandatario, en el que aseguró que uno de sus mayores deseos era tomarse una fotografía con Rodríguez y explicó que, aunque no pudo hacerlo, se sintió emocionada al verlo y mantiene intacta su admiración por el jugador.

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El primer gol que celebré en toda mi vida fue tuyo, James, en el Mundial de 2014 contra Uruguay, donde metiste un gol de volea. Nunca lo olvidaré”, expresó Antonella, quien además recordó que incluso le escribía cartas al futbolista y trataba de imitar algunas de sus celebraciones.

En el mismo mensaje, Antonella hizo un llamado a los colombianos a respaldar a la selección de manera unitaria y evitar las críticas hacia los futbolistas.

“A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país“, afirmó la joven, quien mencionó a Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Álvaro Montero y al seleccionador Néstor Lorenzo entre los integrantes del equipo que representan a Colombia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador cerró el mensaje para Antonella con estas palabras: “La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, en referencia a que no escuchó el pedido de la joven durante el acto protocolario.

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La polémica surgió el 4 de junio durante un acto encabezado por el presidente Petro para entregar el pabellón nacional al equipo colombiano antes de su viaje a Estados Unidos.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Antonella acercarse a Rodríguez aparentemente para pedirle una fotografía y un autógrafo, mientras el futbolista continúa saludando a otras personas presentes en la tarima.

El episodio provocó reacciones en redes sociales y motivó críticas de cientos de internautas, quienes consideraron que la joven había sufrido un desaire del capitán de la selección.

Sobre la controversia, la Federación Colombiana de Futbol manifestó el 5 de junio su respaldo a los integrantes de la selección y rechazó “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación” contra los jugadores, al tiempo que pidió a los aficionados mantener el apoyo al equipo en el Mundial.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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