¿Habrá redadas migratorias durante el Mundial 2026? Esto dijo el zar de la frontera de EE. UU.

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca y director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), aseguró que durante el Mundial del 2026 los esfuerzos se centrarán en garantizar la «seguridad nacional» y la protección del torneo, no en la aplicación de normas migratorias.

"Tenemos una responsabilidad de seguridad nacional que vamos a llevar a cabo", señaló Homan a ABC y explicó que la prioridad de la misión "no es arrestar a personas que están en el país de manera ilegal", sino mantener el campeonato a salvo de amenazas mayores.

También advirtió que la condición migratoria sí será un factor si se detecta una amenaza directa a la seguridad del torneo.

"Si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", afirmó.

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Al ser consultado sobre si el público en general y los visitantes extranjeros deberían preocuparse por posibles arrestos migratorios por parte de ICE durante el torneo, Homan insistió en que el enfoque de la agencia está centrado exclusivamente en la prevención de riesgos y en la logística de protección.

"Estamos enfocados en los problemas de seguridad nacional y en eso es en lo que nos vamos a concentrar", concluyó el llamado zar de la frontera.

El Mundial de futbol se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026. ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional apoyarán investigaciones relacionadas con delitos asociados a concentraciones de público.

“No hay prioridad para efectuar acciones de control migratorio en esos eventos”, señaló a CBC News.

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Las declaraciones de Homan buscan despejar la inquietud de aficionados y visitantes extranjeros sobre la presencia de agentes migratorios durante el Mundial.

Por tanto, descartó la instalación de esquemas de detenciones masivas en estadios o zonas para aficionados.

Según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el operativo federal estará vinculado al combate de productos, entradas y mercadería falsificados.

Las autoridades estadounidenses no descartan la búsqueda de objetivos criminales vinculados con delitos graves ni de personas requeridas por Interpol.

“Cuando están en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control migratorio”, sostuvo.