Tras la muerte del Indio Solari, revelan el audio que grabó para Messi sobre ganar otro Mundial

A los 77 años, el artista argentino Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, falleció tras luchar contra el párkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso.

Indio Solari fue fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. Era uno de los músicos más populares de la historia de Argentina, pues siempre congregó grandes multitudes en sus conciertos.

Horas después de conocerse la noticia de su fallecimiento, el periodista Hernán Castillo reveló, en el canal de YouTube LOVE ST – El Streaming desde un Shopping, un mensaje inédito que Solari grabó dirigido al astro del fútbol Lionel Messi.

Castillo aclaró que un colega y amigo suyo y del Indio, llamado Martín, le compartió el audio para que en algún momento se lo enviara a Messi, sin que Solari lo supiera.

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“Lo hizo y no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes o un mes y medio”.

“Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida. Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso”. Audio del Indio Solari

El mensaje hace alusión al Mundial 2026, que pronto se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Tras la muerte de Solari, Martín autorizó que el audio se hiciera público.

“Ahora me dijo: ‘mandalo. Total, el mundo tiene que saber esta cuestión’”, añadió.

Indio Solari ya había demostrado anteriormente su devoción por el fútbol y su admiración por el desempeño de Messi después de que Argentina ganara el Mundial de Catar.

“Vi una alegría generalizada. Reunió una multitud incomprensible. Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo. Una magnitud épica y epopéyica. ¡No faltó ningún extra! Para mostrar una multitud parecida en El señor de los anillos, Peter Jackson tuvo que sacarle humo a las computadoras. (Ríe.) ¡Una locura!”, dijo Solari, según reportó Infobae el 8 de enero del 2023.

¿Quién fue Indio Solari?

Tras brillar como cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el intérprete, compositor e ícono del rock argentino siguió reuniendo, con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a miles de personas en conciertos que se convertían en fiestas populares al aire libre, con seguidores que llegaban desde distintas ciudades del país.

Debido a su estilo poético, críptico y metafórico, las letras de las canciones de Indio Solari forman parte de la vida cotidiana de millones de argentinos, que repiten algunas de sus estrofas en conversaciones, consignas políticas, pintadas callejeras, banderas en las canchas de futbol y hasta en la decoración de buses en Argentina.

Tras conocerse que Solari falleció luego de una larga lucha contra el párkinson, sus seguidores convocaron una “misa ricotera”, el ritual contracultural más grande del rock argentino, caracterizado por las multitudinarias e históricas peregrinaciones de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La Fiscalía General de Morón informó que, tras conocer los resultados preliminares de la necropsia, Solari ingresó durante la madrugada en la piscina cubierta de su residencia y murió de manera inmediata a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico, sin ahogamiento.

Según las autoridades argentinas, el cuerpo del artista fue hallado por una cuidadora que, al no encontrar al músico en la casa, se dirigió al sector de la piscina junto con la esposa de Solari.

Ambas retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de emergencia. Los profesionales practicaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo.

Según el informe judicial, la causa preliminar de muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen no traumático, aunque los estudios complementarios establecerán el resultado definitivo.