Actor James Handy muere apuñalado en Los Ángeles; arrestan al hijo de su pareja

Conocido por sus apariciones en películas como Jumanji y Top Gun: Maverick, el actor James Handy murió a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio, en Los Ángeles, California. El responsable habría sido el hijo de su pareja.

La noticia se dio a conocer la mañana de este viernes 5 de junio del 2026 en diversos medios internacionales, los cuales señalaron que el sospechoso del crimen es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor, quien llamó a la Policía para declararse culpable.

"Yo soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado", señaló Gledhill en la llamada telefónica para reportar y confesar el crimen.

La Policía de Los Ángeles atendió la emergencia y encontró a la víctima inconsciente en el jardín delantero de su residencia, con una herida de arma blanca en el pecho.

En su intento por reanimarlo, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto.

La Policía informó que el sospechoso hizo señas a los agentes que llegaron al lugar y les dijo que era “la persona a la que buscaban”.

“Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento”, señaló la Policía de Los Ángeles.

El presunto responsable fue detenido por las autoridades, acusado de asesinato, y trasladado a la cárcel de Van Nuys, con una fianza de US$2 millones.

La muerte de Handy fue confirmada por su representante, quien dijo: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, citó la revista Variety.

James Handy nació en Nueva York. Su primer crédito en pantalla llegó con Taps, estrenada en 1977, y a partir de ahí formó una larga trayectoria en cine y televisión.

El actor tuvo un papel como camarero en Top Gun: Maverick; otro como exterminador en Jumanji; y en Logan interpretó al médico que atendía al personaje de Hugh Jackman. También apareció en otras películas como Aracnofobia y Rocketeer.

Además, participó en títulos como NYPD Blue (Policías de Nueva York), Criminal Minds (Mentes criminales), Beverly Hills, 90210, Ley y orden (Law & Order) y otras series y producciones televisivas.