Fallece Luis Brandoni: actor argentino sufrió caída en su casa

El actor argentino Luis Brandoni falleció este lunes 19 de abril del 2026, a los 86 años. El artista había sufrido un accidente doméstico el pasado 11 de abril, que le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior.

Según medios internacionales, Brandoni cayó en su domicilio y se golpeó la cabeza, por lo que fue trasladado al sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció hasta su fallecimiento.

Además, había padecido quebrantos de salud en los últimos meses, como presión arterial elevada, que lo había obligado a cancelar funciones en el teatro Liceo y otros compromisos, lo cual también habría impactado en su estado.

“Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, publicó Multiteatro, la empresa a cargo del productor Carlos Rottemberg.

En entrevista con TN, el productor contó que el cuadro de Brandoni evolucionaba y esperaban su pronta recuperación; sin embargo, el miércoles (15 de abril) su salud empeoró hasta su fallecimiento.

Nacido el 18 de abril de 1940, en Buenos Aires, el actor cumplió sus 86 años en el hospital. Comenzó su carrera en 1962 y grabó su primera serie de televisión al año siguiente, El sátiro. Cuatro años después participó en su primera película, Escala musical.

Es recordado por su trayectoria de más de 60 años en teatro, cine, televisión y streaming, especialmente por éxitos como La trega (1974) y La Patagonia rebelde, claves en la historia cinematográfica argentina.

Fue galardonado con el Premio Martín Fierro (1970), otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión; el Premio Estrella de Mar al Mejor Actor de Teatro (1981). También contaba con cuatro galardones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y un Premio Tato, de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).

El cuerpo del Luis Brandoni fue trasladado a su lugar de velación, en el Buenos Aires, Argentina. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, hace unos días Disney+ había anunciado que participaría con una colaboración especial en la cuarta temporada de la serie argentina El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

Brandoni también tuvo un fuerte compromiso político que lo llevó a ser secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983; diputado nacional por el partido Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, y desde diciembre del 2023 era parlamentario del Mercosur, tras las elecciones al Parlasur de Argentina, por Juntos por el Cambio.