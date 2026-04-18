Escenario
La frase de Nadia Farès sobre la muerte días antes de ser hallada en una piscina
La actriz francesa Nadia Farès estuvo en coma una semana tras incidente en una piscina de París.
La actriz Nadia Farès falleció tras sufrir un incidente cardíaco cuando nadaba en una piscina. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)
Tras permanecer una semana en coma, la actriz francesa Nadia Farès murió a los 57 años, según confirmaron sus hijas el viernes 17 de abril del 2026.
“Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”, informaron Cylia y Shana Chasman en redes sociales.
La artista permanecía hospitalizada luego de haber sido encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París, donde practicaba natación con frecuencia. Según medios internacionales, Farès sufrió un “incidente cardíaco” mientras nadaba en el recinto, el 11 de abril.
En esa ocasión, testigos declararon a Le Parisien que la actriz habría soltado repentinamente la tabla con la que nadaba y se sumergió en el agua, pero luego de unos tres o cuatro minutos otros nadadores se percataron de que no había salido a la superficie.
Farès fue rescatada del fondo de la piscina y trasladada en ambulancia al hospital Pitié-Salpêtrière, donde lograron reanimarla, pero luego quedó en coma inducido hasta su fallecimiento.
“El sábado estábamos al teléfono y me dijiste que no tenías miedo a la muerte, y yo respondí que tenía miedo de tu muerte. Y al día siguiente el universo decidió que era tu momento”, compartió Cylia en redes sociales, al recordar la conversación que tuvo con su madre antes del incidente.
En varias ocasiones, la actriz había comentado que sufría problemas de salud, pues afrontó tres intervenciones cardíacas en cuatro años y, en el 2007, se sometió a una operación por un aneurisma.
Entre el cine francés y producciones internacionales, Nadia Farès destacó por su participación en la película Los ríos de color púrpura, estrenada en el 2000, donde actuó junto a Jean Reno y Vincent Cassel.
Además, participó en proyectos internacionales como War, junto a Jason Statham y Jet Li, y en la cinta de terror Storm Warning. En televisión, destacó por su papel como Vanessa d’Abrantes en Marseille, la primera producción original en francés de la plataforma, donde compartió elenco con Gérard Depardieu entre el 2016 y el 2018.