Natalie Portman anuncia embarazo a los 44 años y lo llama “un milagro”

La actriz estadounidense Natalie Portman, de 44 años, anunció con alegría su tercer embarazo, el primero con su pareja, Tanguy Destable, productor musical francés.

“Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, dijo la artista el viernes 17 de abril del 2026, en declaraciones a Harper’s Bazaar.

Portman resaltó las complejidades de la fertilidad con el paso de los años, un tema que conoce desde muy joven, dado que su padre es médico especialista en fertilidad. “Crecí oyendo hablar de lo difícil que es quedarse embarazada”, dijo.

La actriz tiene dos hijos, Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9; fruto de su anterior matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied.

Con Destable, su actual pareja, mantiene una relación desde el 2025 y, según Portman, él también está emocionado por recibir al nuevo integrante de la familia. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo.

En otra entrevista también expresó su agradecimiento y la felicidad que le genera su embarazo, que, según ella, no necesariamente se percibe cuando se es joven.

“Hay una calma y un conocimiento de mí misma: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, que hace que la experiencia sea bonita cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, aprecio cada momento”, dijo, al referir que piensa disfrutar esta etapa.

La protagonista de El cisne negro y Thor cuenta con numerosos galardones, entre ⁠los que se incluyen un ⁠Oscar, un BAFTA y dos ⁠Globos de Oro.

Entre sus trabajos más recientes está la comedia de atracos Fountain of Youth, que se estrenó en el 2025; y El galerista, una comedia absurda y oscura que tuvo su preestreno en enero del 2026, durante el Sundance Film Festival, y se espera que llegue a los cines en los próximos meses.