Las cuatro estaciones de Vivaldi llegan a Antigua Guatemala: detalles del concierto

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Las cuatro estaciones de Vivaldi llegan a Antigua Guatemala: detalles del concierto

La música y la naturaleza se fusionan en este concierto de cuerdas de “Las cuatro estaciones”, de Antonio Vivaldi.

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Un concierto de cuerdas para escuchar la obra maestra de Antonio Vivaldi, Las cuatro estaciones, interpretada por la Orquesta de Cuerdas del Centro para las Artes de Querido Arte e invitados especiales.

“Te invitamos a vivir Las cuatro estaciones de Vivaldi, una obra vibrante y llena de contrastes que retrata la naturaleza en todo su movimiento y carácter”, publicó la organización en sus redes sociales.

El concierto también contará con la participación especial de Claudio Solares, quien, con su guitarra barroca, interpretará el Concierto en sol menor para guitarra y orquesta, de Vivaldi.

La cita es el jueves 30 de abril, a las 19.30 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala. El valor de las entradas es de Q150 en preventa y Q175 el día del evento. Pueden adquirirse por medio de este enlace o en el WhatsApp 4188-1017.

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Fecha:

Jueves 30 de abril del 2026

Hora:

19.30 horas

Lugar:

Centro de Convenciones del Hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala

Entradas:

  • Q150 en preventa
  • Q175 el día del evento

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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