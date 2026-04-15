Fundación Ruta Maya organiza actividad para niños sobre el jade y cultura maya

Los domingos 19 y 26 de abril, la Fundación La Ruta Maya desarrollará una actividad especial para niños a partir de los 7 años titulada El Tesoro Verde de los Mayas, donde conocerán piezas de jade real y decorarán su propia máscara. Mientras que los adultos podrán explorar la exhibición Sonidos Ancestrales, la cual presenta evidencias de los instrumentos utilizados por los mayas, representados en vasos policromos, esculturas, figuras de cerámica, códices y jeroglíficos.

Por su parte, el jade tiene una larga historia de más de tres mil años en Mesoamérica, área que abarcan México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las civilizaciones antiguas apreciaban las piedras de jadeíta, que eran convertidas en decoraciones, herramientas y artefactos funerarios.

Fue utilizado por los olmecas, mayas y aztecas y ocupó un lugar destacado en muchos mitos y cuentos populares. Por ejemplo, esta piedra tiene fama de traer belleza y larga vida a quien la lleva. Algunas tradiciones orientales insisten en que también trae riqueza y buena fortuna.

Se tendrán dos horarios disponibles: a las 10 y 12 horas, y cada uno tendrá una duración de 90 minutos. Es importante reservar el espacio al WhatsApp 5642-5858.

Fecha

19 y 26 de abril

Hora

10:00 a 11:30 / 12:00 a 13:30

Lugar

Fundacion Ruta Maya, Avenida Las Américas 19-60 zona 13.

Precios y localidades :

Inversión de Q60 por participante. Incluye materiales, taller, estación multisensorial, entrada a la sala de exhibición, visita guiada a piezas arqueológicas seleccionadas. Reservar espacio al WhatsApp 5642-5858.

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