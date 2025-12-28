Brigitte Bardot: mito del cine francés y protagonista de romances célebres

Brigitte Bardot, fallecida el domingo 28 de diciembre, a los 91 años, fue uno de los íconos culturales de Francia y una emblemática defensora de los animales. También dejó una huella duradera en la moda por su estilo sencillo y rompedor, aunque ella aseguraba que no se atenía a ninguno. Su vida amorosa, además, dio mucho de qué hablar durante su exitosa carrera.

La actriz nació el 28 de septiembre de 1934 y creció en una familia parisina de clase media alta. A los 15 años fue portada de la revista Elle. CNN reportó que uno de los más interesados en ella en ese tiempo fue Marc Allégret y su joven asistente, Roger Vadim. Seis años mayor que Bardot, Vadim, un aspirante a cineasta, se convertiría en su pareja e influyó en su estrellato.

Tuvo un intento de suicidio cuando su familia no aprobó la relación. Cuando cumplió 18 años, sus padres aceptaron el vínculo y se casaron.

Vadim dirigió Y Dios creó a la mujer, con su esposa como una protagonista joven y seductora. «La gente fingía escandalizarse por la desnudez y la sensualidad desinhibida de Brigitte cuando, en realidad, atacaban una película que hablaba sin hipocresía del derecho de la mujer a disfrutar del sexo, un derecho hasta entonces reservado a los hombres», dijo Vadim años después.

Los Vadim se divorciaron en 1957, tras un romance de Bardot con su coprotagonista Jean‑Louis Trintignant.

En 1959 se casó con el actor Jacques Charrier, con quien tuvo a su único hijo, Nicolas. Tras la separación, el niño quedó bajo la custodia del padre, y ella expresó que se le dificultaba su papel de madre.

Su vida sentimental se entrelazó pronto con su carrera y, tal como describe Ginette Vincendeau, autora de una de sus biografías, llegó a ser relacionada con hasta 100 hombres, según reportó Infobae.

Otra de sus relaciones fue con el cantante Serge Gainsbourg, con quien grabó canciones como Je t’aime… moi non plus. Su tercer matrimonio fue con el millonario alemán Gunter Sachs.

Se retiró del cine en 1973, ya cansada del trabajo mediático. En los años posteriores mantuvo numerosas relaciones con actores, cantantes y escritores. Una de las más importantes fue con el escultor Miroslav Brozek, con quien convivió de 1975 a 1979.

Posteriormente, la actriz se dedicó a la defensa de los animales y fundó una organización. En 1992 se casó con Bernard d’Ormale, asesor de Marine Le Pen, con quien compartió su vida hasta su fallecimiento.