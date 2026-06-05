Muere Abraham Pérez, estrella de La Familia P. Luche recordada por la frase “Sí, que se largue”

El jefe de Ludovico P. Luche ha fallecido. El actor mexicano Abraham Pérez, famoso por interpretar al "Licenciado Cortillo" en el programa de Eugenio Derbez La Familia P. Luche, falleció el jueves 4 de junio del 2026.

La noticia fue confirmada por el creador de contenido Omar Pardo, quien lamentó el deceso del actor en su cuenta de Instagram con la icónica frase que caracterizaba al personaje: "Sí, que se largue".

"¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo, Abransito, 'Lic. Cortillo', ¡hasta donde estés, un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas", escribió Pardo junto a una fotografía en la que aparece con el artista.

Abraham Pérez participó en diversas producciones de Televisa, pero es recordado principalmente por las escenas que compartió con el elenco de La Familia P. Luche durante la segunda y tercera temporadas del programa de televisión mexicana.

Una de las escenas más recordadas del personaje, en la que interpretaba al jefe estricto y autoritario de Ludovico P. Luche, con quien mantenía una relación conflictiva, quedó inmortalizada en las redes sociales mediante memes y adhesivos digitales que se viralizaron.

Se trata del episodio en el que celebran la boda de un compañero de trabajo. En la escena, Ludovico P. Luche, pasado de copas, toma el micrófono para pronunciar un discurso. Cuando dice: "Bueno, no quisiera alargarme", el Licenciado Cortillo, interpretado por Pérez, le grita: "Sí, que se largue".

Con el paso de los años, la frase ha permanecido en las redes sociales y continúa provocando gracia entre internautas y seguidores.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del actor. Eugenio Derbez y los demás integrantes del elenco de La Familia P. Luche no se han pronunciado sobre el fallecimiento.