LOL: ¿En qué consiste la nueva propuesta de Eugenio Derbez para encontrar talentos con su nuevo reality?

El comediante mexicano Eugenio Derbez se aventura en un nuevo proyecto que busca encontrar nuevos talentos de la comedia mediante un reality show en el que cada participante deberá enfrentarse a un panel de jueces y demostrar toda su creatividad.

La primera temporada de LOL: Buscando Talento llegará a la plataforma Prime Video el próximo 16 de enero. Según destaca la plataforma, Eugenio Derbez, junto a los comediantes Michelle Rodríguez, Capi Pérez y Adal Ramones, viajan por México en busca de comediantes que posean lo que llaman el “gen LOL”; es decir, aquellos que logren divertir al público latinoamericano.

Prime Video señala que los aspirantes se enfrentarán a retos inesperados y pruebas extremas, con el objetivo de obtener un pase para continuar en el proyecto. “Solo los mejores ganarán un lugar dentro de la Casa LOL, en una intensa competencia por conseguir más risas”, indica la plataforma de streaming.

Este proyecto es el primer spin-off derivado del popular reality LOL: Last One Laughing, que, según Infobae, representa una competencia en México en búsqueda de nuevos talentos.

En entrevista con The Hollywood Reporter, los jueces de LOL: Buscando Talento destacaron que el humor y la comedia ocupan un lugar central en la cultura mexicana.

Para Michelle Rodríguez, este proyecto permite mostrar la diversidad de talento que existe en ese país, al integrar LOL: Buscando Talento al show principal LOL: Last One Laughing México.

“El Capi” señaló al mismo medio que, en este nuevo proyecto, cada participante será puesto a prueba tanto en las audiciones como en los retos, los cuales tienen como objetivo evaluar su creatividad y capacidad de improvisación.

Para Adal Ramones, este programa representa una gran oportunidad para los comediantes, ya que elimina la necesidad de que ellos deban salir de sus ciudades en busca de una oportunidad, al llevar el proyecto hasta sus comunidades.

Con el casting, los jueces presentarán a Eugenio Derbez a los comediantes más prometedores, quienes competirán por un lugar en la octava temporada de LOL: Last One Laughing México, donde se enfrentarán a cómicos consagrados, recalca el medio.

Según se anunció en medios como Infobae, semanas después del estreno de LOL: Buscando Talento se hará el debut de la octava temporada de LOL: Last One Laughing México en Prime Video.

Con información de The Hollywood Reporter.