Bad Bunny: ¿Cuál es la cifra millonaria y los motivos por los que el “conejo malo” ha sido demandado?

Conocido por temas como Tití me preguntó, Alambre pú'a o DtMF, Bad Bunny enfrenta una demanda junto al sello discográfico Rimas Entertainment LLC. Ambos han sido señalados por violar la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico.

Se conoció que una de las canciones del álbum Debí tirar más fotos— es señalada por presuntamente utilizar un audio no autorizado con la voz de una mujer, quien recientemente presentó la demanda.

No sería la primera vez que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, se enfrenta a una situación similar. En 2024 también fue demandado por el uso no autorizado del audio “Bad Bunny, baby” en dos de sus canciones, sin permiso ni compensación.

Recientemente se supo que Tainaly Y. Serrano Rivera presentó una demanda contra Bad Bunny y Rimas Entertainment LLC, en la que exige una compensación de 16 millones de dólares.

Según NotiCel, Serrano Rivera denunció al productor Roberto J. Rosado por utilizar un audio que ella le envió para dos de las canción del artista urbano. La demanda incluye cargos por violación a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, daños, enriquecimiento injusto, violación a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen y del derecho a la intimidad.

Una de las canciones señaladas es EoO, incluida en la más reciente producción del puertorriqueño. En el minuto 1 con 6 segundos de dicha pista se escucha la frase: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”, que habría sido usada sin la autorización de Serrano Rivera, según medios internacionales.

Asimismo, esta frase ya habría sido utilizada en la canción Solo de mí, de 2018, incluida en el álbum X100PRE. Aparece al final de la pista, en el minuto 3 con 14 segundos, en plataformas como Spotify o YouTube Music.

La versión de la demandante señala que el productor Rosado le pidió que grabara esa frase como nota de voz, sin informarle sobre su posible uso comercial.

El documento judicial detalla: “La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones, sin compensación ni atribución legal, y sin reconocerle derechos sobre las canciones, promociones, discos, conciertos —incluidos los realizados en la residencia del Coliseo de Puerto Rico— y su difusión en redes sociales, plataformas musicales, televisión y radio, entre otros. Esto constituye una violación a sus derechos, incluyendo los derechos morales de autor en su modalidad de derecho de atribución”, según destaca la agencia EFE.

La demanda también abarca las reproducciones del audio en plataformas digitales y su uso durante conciertos. Serrano Rivera afirma que, al momento de la grabación, no se le explicó el propósito del audio ni se le informó que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente.

Como medida final, la demandante exige que se cese el uso de su voz. Hasta el momento, ni Bad Bunny ni su disquera se han pronunciado al respecto.