Por qué acusan a Bad Bunny de trato preferencial durante su visita al Museo Nacional de Antropología en México

El pasado 21 de diciembre, el artista puertorriqueño Bad Bunny concluyó su serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de la mencionada gira. Durante su estadía, aprovechó para visitar algunos sitios emblemáticos del país, como la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Nacional de Antropología, donde tuvo acceso a una visita privada en compañía de autoridades del recinto.

La polémica surgió cuando Bad Bunny se despidió del país compartiendo varias historias en su cuenta de Instagram, entre ellas una en la que se le observa tocando una de las piezas arqueológicas exhibidas en el museo.

Las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, provocaron cuestionamientos hacia el personal del museo y las autoridades culturales del país, a quienes se acusó de ofrecer trato preferencial al artista, ya que tocar dichas piezas está prohibido para el público en general, según destacó Infobae.

Uno de los señalamientos provino de la cuenta de Instagram Terror museos, la cual criticó la diferencia de trato entre visitantes y figuras públicas.

“¿Cómo les va en el Museo Nacional de Antropología cuando se quieren acercar o tocar las piezas? ¿Les dan chance como a Bad Bunny de sacarse una foto, en su visita ‘privada’?”, cuestionó la cuenta, dirigiéndose al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de Cultura.

La publicación fue acompañada de una captura de pantalla de la historia subida por el artista, lo que generó una ola de comentarios: unos criticaron la permisividad de las autoridades mexicanas, mientras otros defendieron la acción del cantante.

Tres días después de los señalamientos, el INAH confirmó que Bad Bunny sí tocó una pieza en exposición. Según indicó en su cuenta de X (antes Twitter), durante la visita de Benito Antonio Martínez Ocasio al Museo Nacional de Antropología se produjo un incidente.

El INAH señaló que la visita, realizada el 17 de diciembre, se llevó a cabo bajo la custodia del personal del museo. “El artista colocó la mano sobre la estela”, indicó la institución, agregando que el personal le recordó que estaba prohibido tocar las piezas, por lo que el músico retiró la mano de inmediato.

En su comunicado, el INAH reiteró que, como es de conocimiento público, “el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, aunque no se indicó si se tomarán medidas adicionales. Hasta el momento, el museo no se ha pronunciado oficialmente sobre el hecho.