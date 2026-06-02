¿Qué pasa con la esposa de James Van Der Beek? La confusión detrás de la boda que se volvió viral

El 11 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de James Van Der Beek, el actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión Dawson's Creek, a los 48 años a causa de cáncer colorrectal.

En redes sociales se ha viralizado una publicación sobre la reciente boda de la actriz Heather McComb, lo que ha provocado confusión entre algunos usuarios que creen que se trata de Kimberly Van Der Beek, la viuda del actor. Sin embargo, McComb fue esposa de Van Der Beek entre el 2003 y el 2010 y no formaba parte de su matrimonio actual.

McComb se casó el último fin de semana de mayo con su pareja. Cuando Van Der Beek falleció escribió un sentido homenaje. "Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo. Aprecio y siento todo su cariño. Estoy desconsolada por la pérdida del querido James. Estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia, Jim, Jared, Juliana y todos sus familiares y amigos a quienes sé que amaba profundamente", escribió.

La actriz también compartió una fotografía tomada cuando ambos eran jóvenes.

"Dawson's Creek ni siquiera se había estrenado todavía", recordó.

"Sé que James amaba ser padre y cómo amaba a Kimberly con todo su ser. Verdaderas almas gemelas. La forma en que ella lo apoyó con tanta gracia es tan hermosa y algo que siempre admiraré", añadió.

Además, invitó a sus seguidores a apoyar a la familia mediante una campaña de GoFundMe.

Por su parte, Kimberly Van Der Beek y los seis hijos que tuvo con el actor continúan atravesando el proceso de duelo.

En mayo, la viuda publicó un mensaje en sus redes sociales:

"Ayer se cumplieron tres meses desde que perdimos a @vanderjames. Decir que estoy desconsolada es quedarse corto. Las palabras no alcanzan para describir el dolor. El alivio inicial se ha desvanecido. La realidad se está imponiendo... y lo extraño. Todos lo extrañamos. Sin embargo, hay una magia diferente en el aire. Lo siento. Lo conozco más profundamente. Mi conexión consciente con Dios se ha fortalecido. Los velos del universo se han disipado. Y confío en que este es el camino que mi familia y yo siempre hemos estado destinados a recorrer".

Ella también agradeció el apoyo recibido y publicó algunas fotos de la familia compartiéndo con el artista, padre y esposo.

"Todos ustedes superaron con creces todo lo que jamás hubiera imaginado al apoyarnos y honrar a James. Estoy profundamente agradecida. Hay mucho más que compartir aquí. Y con el tiempo, lo haré", expresó.

James Van Der Beek, el rostro que personificó la melancolía de la década de 1990, alcanzó fama mundial con Dawson's Creek (Dawson crece), la serie que lo convirtió en símbolo de una generación marcada por la sensibilidad adolescente.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, Connecticut (EE. UU.), el actor estadounidense, quien falleció tras una batalla contra el cáncer de colon, saltó a la fama con el personaje de Dawson Leery en el drama juvenil que se emitió entre 1998 y el 2003 en Estados Unidos.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural al abordar temas como la amistad, el amor y el tránsito de la adolescencia a la adultez a lo largo de seis temporadas.

Van Der Beek dio vida a un personaje idealista y soñador, cuyas dudas sobre la vida y el amor se convirtieron en reflejo de una generación que lo vio crecer.

El actor apareció en los 128 episodios de la serie, al igual que Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.