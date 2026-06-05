Muere Anthony Head, actor de “Buffy Cazavampiros” y “Ted Lasso”, a los 72 años

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Muere Anthony Head, actor de “Buffy Cazavampiros” y “Ted Lasso”, a los 72 años

Se confirma la muerte del actor británico Anthony Head, conocido por interpretar a Rupert Giles en Buffy Cazavampiros y a Rupert Mannion en Ted Lasso.

EFE

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Imagen de archivo de Anthony Head en su actuación en Ted Lasso. (Foto Prensa Libre: Apple TV)

Imagen de archivo de Anthony Head en su actuación en Ted Lasso. (Foto Prensa Libre: Apple TV)

El actor británico Anthony Head, que apareció en series como Ted Lasso o Buffy Cazavampiros, falleció este viernes 5 de junio a los 72 años, a causa de las complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia”, escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.

Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense Buffy Cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer) entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística Ted Lasso dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C.

También tuvo papeles pequeños en otras series como Doctor Who o Merlín, y cameos en películas como La dama de hierro (The Iron Lady, 2011) o Percy Jackson y el mar de los monstruos (Percy Jackson: Sea of Monsters, 2013), entre otras.

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Las hijas del actor dijeron que Dead “amaba” su trabajo y siempre se sintió “increíblemente afortunado” por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus “amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó” lamentarán su fallecimiento.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.

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