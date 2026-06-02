“El choque”: la historia real de Mackenzie Shirilla que conmociona a Netflix

El documental de Netflix cuenta la historia de Mackenzie Shirilla, una joven que enfrenta graves consecuencias legales tras un trágico accidente automovilístico en el que murieron su novio y un amigo. El caso examina las circunstancias del incidente y el proceso judicial que siguió a este lamentable episodio de la vida real.

Dos semanas antes de estrellar deliberadamente su automóvil contra un edificio de ladrillo y causar la muerte instantánea de su novio, Dominic Russo, de 20 años, y de su amigo, Davion Flanagan, de 19, Mackenzie Shirilla ya había amenazado a su pareja y protagonizado otros conflictos con él. El choque ocurrió a las 5.30 horas del 31 de julio del 2022 contra un edificio en Strongsville, un suburbio de Cleveland.

El accidente ocurrió en la madrugada del 31 de julio del 2022. Según la investigación, Shirilla aceleró su Toyota Camry 2018 hasta alcanzar los 160 kilómetros por hora.

La plataforma de streaming muestra este documental de 90 minutos entre los contenidos más vistos en distintos países, entre ellos Estados Unidos. La producción incluye testimonios de las familias de las víctimas y de la acusada, así como de amigos cercanos que aportan detalles sobre la vida privada de la pareja.

Durante el juicio se tomaron en consideración publicaciones en redes sociales, videos que formaron parte de la vida de la joven y las interacciones registradas antes y después del trágico hecho.

La facilidad de acceso a videos y publicaciones en la actualidad permitió reconstruir parte de los acontecimientos y conocer aspectos de la vida de los involucrados.

Mackenzie Shirilla también tiene en este documental la oportunidad de exponer su versión de los hechos. Es la primera vez que aparece ante las cámaras para ofrecer su propio testimonio.

Durante la audiencia de sentencia, realizada a mediados de agosto del 2023, Shirilla, quien actualmente tiene 21 años, rompió en llanto al dirigirse a las familias de las víctimas y aseguró que no recordaba nada de los instantes previos al impacto.

Garreth Johnson dirige este documental. Entre sus trabajos figuran La niña de la caja: quién asesinó a Ursula Herrmann, Shark Week y The Body Next Door.