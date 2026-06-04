“El Veredicto”: las revelaciones más difíciles de escuchar sobre el juicio de Michael Jackson

En 2005 Michael Jackson fue acusado y absuelto por completo de los 13 cargos de abuso sexual y se presenta en El Veredicto, la nueva docuserie de Netflix.

En tres capítulos se presentan los documentos judiciales reales y escenas que llevan al público de la mano a conocer la parte oscura en la vida de uno de los grandes artistas musicales.

Michael Jackson se consolidó a lo largo de más de tres décadas de trayectoria como una de las figuras del pop más emblemáticas, posicionándose como un ícono. Con éxitos como Thriller, Billie Jean, We are the world y otras melodías, el artista se convirtió en el referente musical de toda una década.

Narrada por figuras clave que estuvieron presentes en la sala del tribunal, esta completa docuserie de tres capítulos analiza en detalle el juicio de Michael Jackson y su complejo legado. La serie es en parte una continuación de la película biográfica de Antoine Fuqua y Graham King, Michael estrenada también en 2026.

El proyecto fue dirigido por Nick Green y cuenta con la producción ejecutiva de Fiona Stourton. También participan como productores ejecutivos David Herman y James Goldston. La serie fue producida por Candle True Stories.

Tudum, el sitio oficial de Netflix, explica que los cineastas consideraron volver sobre el juicio dos décadas después de que se desarrollara. El documental fue concebido como un relato histórico enfocado en los hechos presentados durante el proceso judicial.

La serie llega semanas después del lanzamiento de la película "Michael" que habla de la primera parte de la vida de Michael Jackson. Esta película habla de un niño lleno de potencial en los Jackson Five, hasta el éxito mundial, Michael explora la disyuntiva de entre su familia y su arte, en una cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar, transformado hasta en el más mínimo detalle en su tío.

Eso es en lo que se centra un filme que llega hasta 1988, cuando Jackson realizó su primera gira en solitario para promocionar lo que era su séptimo álbum de estudio, Bad.

Por ello, en la película no hay referencia a algunos de los episodios más controvertidos de la vida del cantante, como las acusaciones de abuso infantil, que se destaparon a partir de 1993, o el polémico nacimiento de sus tres hijos.

Martin Bashir, el periodista que entrevistó a Michael Jackson describe cómo fue ese encuentro y el momento en que le muestra a un niño que vivía con él y quien fue curado de cáncer. Cuando describe que duerme con el menor es uno de los momentos más controversiales de donde se empiezan a desarrollar las críticas a nivel mundial.

Los testimonios

Jackson enfrentó un total de diez cargos durante el proceso judicial. Se incluían cuatro cargos de abuso sexual a un menor, el darle alcohol, un cargo de intento de abuso infantil y un cargo de conspiración para retener ilegalmente a la familia Arvizo y de conspiración para cometer extorsión y secuestro de menores.

El menor en el centro de las acusaciones era Gavin Arvizo, quien tenía 13 años en el momento de los hechos. Entre los entrevistados se encuentran el fiscal Ron Zonen y el abogado defensor Mark Geragos, así como Brian Oxman, abogado de la familia Jackson. También participan dos miembros del jurado: Melissa Herard (jurado número 8) y Tammy Evans (jurado número 6).

Vincent Amen, quien trabajó para Michael Jackson a partir de 2002, revela que recibió una bolsa de Nike con una revista que contenía imágenes de menores desnudos, con círculos marcados sobre la sección de pedidos de video.

El documental también describe apodos obscenos para referirse a los niños que frecuentaban Neverland.

Unas fotografías antiguas muestran a Janet Arvizo y su hijo menor, Star. En una de ellas, Janet escribió: “Queridísimo Michael, te agradecemos ser nuestra familia. Lo que Dios une, ningún hombre puede deshacer. Te amamos”. En otra, Star escribió: “Te amo, mi papá Michael. Tu hijo, Blowhole”, esta suele ser un juego de palabras o una referencia vulgar a la boca.