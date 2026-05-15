¿Qué relación tienen Paris Hilton y Paris Jackson? El pacto que unió a sus padres

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¿Qué relación tienen Paris Hilton y Paris Jackson? El pacto que unió a sus padres

Michael Jackson y Kathy Hilton nombraron igual a sus hijas. Conozca la historia que une a ambas familias.

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¿Qué relación tienen Paris Hilton y Paris Jackson? El pacto que unió a sus padres

Paris Hilton reveló la historia de su nombre y el de los hijos de Michael Jackson. (Foto Prensa Libre: EFE)

La mamá de Paris Hilton, Kathy Hilton, y Michael Jackson mantuvieron una amistad cercana desde la adolescencia, a tal punto de hacer un pacto secreto que marcaría la vida de sus familias.

Durante una entrevista realizada en el 2011 en el programa Lopez Tonight, conducido por George López, Paris Hilton compartió historias que le contaba su madre con respecto a su íntima amistad con el rey del pop.

Kathy y Michael habrían coincidido en la escuela secundaria, donde se hicieron amigos. Ella tenía 13 años y él, 14. Con el tiempo, la amistad se amplió al entorno familiar del cantante, incluida su hermana Janet Jackson, quien en ocasiones compartía con ellos.

Los entonces adolescentes solían compartir tiempo después de clases, hablar por teléfono y bromear. La amistad se fue afianzando y avanzó hacia la adultez; mantuvieron contacto incluso después de haber formado sus propias familias.

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La amistad entre Kathy Hilton y Michael Jackson era tan fuerte que realizaron un acuerdo informal sobre los nombres de sus futuros hijos.

“Eran muy cercanos. Mi mamá y él tenían un pacto; lo hicieron cuando ella tenía 13 años. Dijeron que cualquiera que tuviera una niña, su nombre sería Paris, y mi mamá lo hizo”, explicó Paris Hilton, quien añadió que el acuerdo también incluía el nombre de “Prince” en caso de que naciera un varón.

Así como Kathy nombró a su hija Paris Hilton, Michael también cumplió la promesa con sus tres hijos, a quienes llamó Prince Michael Jackson, Paris Jackson y Prince Michael Jackson II.

Con el paso del tiempo, Paris Hilton y Paris Jackson, hijas de los fieles amigos, también han desarrollado una amistad cercana. Suelen estar en contacto, publicarse en redes sociales y enviarse felicitaciones en fechas importantes.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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