Paris Jackson logra victoria legal en disputa por patrimonio de Michael Jackson

La revista People informó que, según documentos judiciales la hija de Michael Jackson, Paris, ha recibido la resolución de un juez de Los Ángeles quien dictaminó que US$625 mil (aproximadamente Q4.8 millones) en pagos de bonificaciones que los albaceas entregaron a abogados externos deberán ser devueltos a la herencia.

La figura de los albaceas se refiere a las personas encargadas por el testador o por un juez de cumplir la última voluntad del fallecido, custodiar sus bienes y darles el destino correspondiente según la herencia.

La modelo y cantante Paris Jackson logró un avance en el caso luego de que un juez de Los Ángeles resolviera dar esta cifra en pagos de bonificación que los albaceas John Branca y John McClain entregaron a bufetes de abogados externos deberán ser “devueltos” a la herencia.

Según el fallo, Paris, de 28 años, tiene derecho al reembolso de los honorarios y costas de sus abogados, informó People.

“La señora Jackson podrá presentar una moción para que se le reembolsen los honorarios y costas razonables de sus abogados, conforme a la teoría del fondo común, por su objeción fundada a la petición de honorarios de los albaceas”, explica la orden judicial.

“El patrimonio de Jackson debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para que John Branca dé rienda suelta a sus fantasías de magnate de Hollywood”, declaró un representante de Paris Jackson a People.

Junto con sus hermanos Prince, de 29 años, y Bigi, de 24, Paris es beneficiaria de la herencia. Ella ha acusado a Branca y McClain de abusar de su cargo como albaceas.

Cuando Michael Jackson falleció tenía una deuda de más de US$500 millones (aproximadamente Q3,850 millones). Paris ha alegado que solo en el 2021 los albaceas recibieron más de US$10 millones (aproximadamente Q77 millones) en compensaciones provenientes del patrimonio del cantante.

Los abogados de los albaceas informaron a un juez que se les adeudaban US$115 mil (aproximadamente Q885 mil) en concepto de costas y honorarios legales en enero, agregó People.