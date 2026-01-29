Paris Jackson sorprende al escuchar a Christian Nodal durante un viaje en auto

La carrera de Christian Nodal despierta interés entre sus seguidores, y entre ellos destaca Paris Jackson, hija de Michael Jackson. La modelo y cantante ha mostrado en distintas ocasiones su afinidad por la música del intérprete mexicano.

En redes sociales, Paris ha protagonizado recientemente un momento que se volvió viral. Publicó un video en el que se escucha una canción de Nodal mientras conduce su automóvil acompañada de sus mascotas.

El tema que se oye es Aquí abajo, canción que Nodal lanzó en el 2020 como parte de su álbum Ayayay!. La escena se complementa con Paris utilizando un sombrero vaquero de paja.

Paris Jackson también ha incursionado en la música. Su propuesta se inclina hacia el folk alternativo e indie. En el 2020 debutó oficialmente en la industria con el álbum Wilted, y dos años después presentó The Lost EP. En años recientes ha lanzado varios sencillos y ha ofrecido presentaciones en vivo en Estados Unidos y Canadá.

La primera vez que manifestó públicamente su gusto por Christian Nodal fue en el 2024, cuando asistió al desfile de la marca española Desigual, realizado en España. En un encuentro con la prensa, fue consultada sobre si escuchaba música del país anfitrión. “Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito”, publicó la revista Hola.

Posteriormente, la modelo aclaró que no había comprendido del todo la pregunta, pues pensó que se referían a su cantante favorito en español. Tras la precisión de los reporteros, respondió: “Oh, vale. Me informaré mejor. Pensaba que te referías a música en español, pero sí conozco a Rosalía. Me parece cool”.

Una vida con pruebas

Paris Jackson ha hablado abiertamente sobre problemas de depresión, baja autoestima e impulsos suicidas. Su vida cambió de manera drástica tras la muerte de su padre, Michael Jackson, ocurrida en el 2009.

Después de ese suceso, ella y sus dos hermanos crecieron bajo el escrutinio público y enfrentaron el impacto mediático del juicio y de otras acusaciones que pesaron sobre el llamado Rey del Pop, incluidos señalamientos por supuestos abusos contra menores.

Michael Jackson procuró proteger a sus hijos del acoso mediático, al punto de que en algunas apariciones públicas usaban máscaras. Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson mantienen, según se ha dado a conocer, una relación cercana.

Durante un homenaje tras la muerte del cantante, en el 2009, Paris —entonces de 11 años— tomó el micrófono y conmovió a la audiencia al afirmar que Michael Jackson era “el mejor padre que podían imaginar”.

En 2025 surgió la noticia acerca de que la hija del difunto ícono del pop, recibió aproximadamente $65 millones de dólares en ganancias del patrimonio de su padre, hecho que ha encendido las alarmas entre los herederos del cantante.