Christian Nodal: fotos antiguas se vuelven virales tras publicación de su exnovia para el “trend 2016-2026”

En una publicación inédita, una exnovia de Christian Nodal compartió fotos que muestran cómo lucía el cantante hace 10 años. Las imágenes generaron revuelo en redes sociales.

El cantante mexicano Christian Nodal llega a Bogotá (Colombia) el viernes 27 de septiembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cantante regional mexicano Christian Nodal vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez por su cambio físico, luego de que una de sus exnovias revelara fotos inéditas del artista, correspondientes al 2016.

Fue a través de redes sociales que Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal, compartió una serie de fotografías, sumándose al “trend 2016-2026”, fenómeno que ha tomado fuerza en plataformas como TikTok e Instagram para recordar la vida en el 2016.

La joven compartió parte de sus recuerdos de ese año, cuando tenía una relación con el cantante mexicano, lo que dio a los seguidores de ambos nueva evidencia de su relación.

Se sabe que Lisa Fernanda Macías habría inspirado a Nodal para escribir la canción Te fallé, según revelaciones hechas mientras él mantenía una relación con Belinda.

La joven, que en su momento dio a conocer su historia con el cantante —algo que no fue bien recibido por el público de Nodal—, volvió a hablar en el 2025 y compartió que, durante su noviazgo, dudó de la fidelidad del artista.

Esto ocurrió luego de que el mismo Nodal dijera en una entrevista con Adela Micha que había tenido una relación en la preparatoria, a lo que Macías respondió que tenía dudas sobre su fidelidad y lo catalogó como un conquistador desde aquella época, según El Universal.

Fue finalmente el pasado domingo cuando Nodal volvió a ser tendencia, tras viralizarse las fotografías de Lisa Fernanda Macías junto al artista en su época de preparatoria.

Las imágenes inéditas muestran varios momentos de la joven pareja en su establecimiento educativo. Las fotografías compartidas en redes sociales iban acompañadas del mensaje: “Esto nunca se subió”. Medios internacionales han replicado estas imágenes.

En redes sociales, algunos criticaron a la joven por sus publicaciones, mientras que otros comentaron sobre el cambio físico que ha tenido el ahora reconocido artista Christian Nodal.

