“No quiero reconciliarme con mi familia”: El tajante mensaje de Brooklyn que confirma la ruptura con sus padres David y Victoria Beckham

El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, rompió este lunes 19 de enero públicamente con ellos tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia", afirma tajante Brooklyn en un comunicado emitido en Instagram y que confirma los rumores de una ruptura con sus padres, a quienes acusa de "arruinar sin parar" su relación de pareja con su ahora esposa

Asegura que sus padres "tanto privada como públicamente" ha llevado a cabo "ataques sin descanso" también contra él, unos ataques para los que utilizaban a "esa prensa a sus órdenes".

Detalla un incidente ocurrido en el 2022 durante su boda a cuenta del vestido de novia diseñado por Victoria que a última hora no estaba listo, lo que según él tenía como propósito hacer fracasar el enlace.

"Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras".

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mi mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los posts simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací", concluye.