“Zootopia 2” se convierte en la película animada más taquillera de Hollywood: ¿qué títulos la superan a nivel mundial?



Zootopia 2 trae otra aventura de la valiente policía coneja Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y su amigo, el zorro Nick Wilde (Jason Bateman). Ambos se unen nuevamente para resolver el caso más peligroso de su carrera hasta ahora.

La revista Rolling Stone destaca que, como todo buen policíaco, la historia arranca con una persecución y un descubrimiento casi accidental: “Durante una operación que la coneja Judy Hopps y el zorro reformado Nick Wilde ejecutan con la torpeza suficiente como para poner en duda su futuro como dupla, Judy encuentra un pedazo de piel de serpiente (Ke Huy Quan). La sola idea de un reptil en Zootopia es anómala”.

Según la crítica, la película mantiene un humor inteligente que nunca interfiere con la intriga, e incorpora guiños a producciones como Ratatouille, The Shining y hasta Stray Kids. Esta autoconsciencia, añaden, le aporta frescura, ya que Zootopia 2 juega con tropos detectivescos sin romper la ilusión.

Disney también presentó el videoclip oficial de Zoo, la canción principal del soundtrack de Zootopia 2. En esta nueva entrega, Shakira retoma su papel como Gazelle, la estrella pop que hace bailar a los habitantes de la ciudad.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, la secuela retoma la relación entre Judy Hopps y Nick Wilde, quienes se reúnen para resolver un misterio que involucra a un personaje reptiliano interpretado por Ke Huy Quan. La película ha sido elogiada por su narrativa y por expandir el universo ya presentado en la primera entrega.

"Zootopia 2" en cifras

Zootopia 2 se ha convertido en una de las películas más exitosas de la historia del cine animado, especialmente en el mercado internacional. Aquí los datos más relevantes de su impacto en taquilla:

Zootopia 2, el éxito de Disney, se convierte en la película animada hecha en Hollywood más taquillera de la historia con una recaudación global de 1,706 millones de dólares (aproximadamente Q13,300 millones) en todo el mundo, superando a Inside Out 2, según datos de la web Box Office Mojo.



La película china Ne Zha 2, un estreno no afiliado a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), se mantiene como la película de animación más taquillera del mundo con 2,250 millones de dólares (unos Q17,550 millones), según señala el medio Variety.



Con estos datos, Zootopia 2 se sitúa como el noveno estreno mundial más taquillero de todos los tiempos, por detrás de dos grandes superhéroes: Spider-Man: No Way Home (1,900 millones de dólares, cerca de Q14,820 millones) y Avengers: Infinity War (2,000 millones de dólares, equivalentes a Q15,600 millones), señala el medio estadounidense.

El fin de semana del 17 y 18 de enero en taquilla, según datos de Box Office Mojo, ha estado marcada por la llegada del horror posapocalíptico 28 Years Later: The Bone Temple, secuela de la saga 28 Years Later, que ha recaudado un total de 31 millones de dólares (Q242 millones) en todo el mundo, de los que 13 millones (Q101 millones) han sido en los cines de Norteamérica —Canadá y Estados Unidos—.



En este mercado le pisa los talones Avatar: Fire and Ash, que se mantiene como líder de la cartelera este fin de semana con 13.3 millones de dólares (Q104 millones) de recaudación en Estados Unidos.



La tercera entrega de la saga de James Cameron ha recaudado un total de 1,322 millones de dólares (alrededor de Q10,310 millones) desde su estreno mundial el pasado 19 de diciembre.

Zootopia 2 se posiciona este fin de semana como la tercera película más taquillera en el mercado norteamericano con 8.8 millones de dólares (Q69 millones) de recaudación, seguida por The Housemaid con 8.5 millones (Q66 millones) —y un acumulado de 177 millones (Q1,381 millones) desde su estreno— y Marty Supreme, que suma 5.5 millones de dólares (Q43 millones).

Con información de EFE.