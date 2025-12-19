Más allá del “sold out”: el impacto de Shakira y qué significa su llegada a El Salvador

Las entradas para los tres conciertos que la cantante colombiana Shakira ofrecerá en El Salvador en febrero del 2026, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, se agotaron en menos de 24 horas, según información compartida este viernes a EFE en un comunicado.

“Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial se iniciara el 17 de diciembre”, indica el comunicado proporcionado por la oficina de prensa de la cantante.

Los conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero, en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, en San Salvador. Infobae informó que a la fecha tiene 84 fechas realizadas.

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, expresó Shakira, de acuerdo con el comunicado.

La artista en sus redes también compartió un mensaje emotivo: "acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio.

Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años. Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso. A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado", expresó.

La artista además destacó una frase: "la realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado", dijo.

El impacto de Shakira en El Salvador

La información detalla que, durante el proceso de venta, “usuarios en redes sociales evidenciaron la alta demanda por los boletos, ya que reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas de espera”, y que los precios de las localidades oscilaron entre 45 y 275 dólares (Q351 a Q2,145, aproximadamente).

Según el comunicado, el evento reunirá a más de 82 mil personas y generará un impacto económico estimado de 25 millones de dólares (unos Q195 millones), con alrededor de 4 mil empleos directos y 7 mil empleos indirectos.

Además, confirma nuevos récords globales, pues Billboard ya reconoce su tour como el más lucrativo de la historia para una artista latina (327.4 millones de dólares, unos Q2,553 millones), y destaca que incorpora una producción técnica inédita con inteligencia artificial.

El éxito ha sido tal que Shakira se convirtió en la primera artista latina en superar los 100 millones de dólares (unos Q780 millones) en ingresos por venta de boletos.

La gira estaba programada para iniciar en Estados Unidos a finales del 2024, con presentaciones principalmente en arenas. Sin embargo, la demanda superó las expectativas de la cantante y de la productora Live Nation, al punto que se replanteó el montaje para llevarlo a cabo, en su mayoría, en estadios.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, fue premiada este año por Billboard con el reconocimiento de “La gira latina más taquillera de una mujer en la historia”.

Con información de EFE