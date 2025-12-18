Shakira logra sold out en sus tres primeros conciertos en Centroamérica y promete más sorpresas a sus seguidores

Escenario

Shakira logra sold out en sus tres primeros conciertos en Centroamérica y promete más sorpresas a sus seguidores

La cantante colombiana Shakira logró un nuevo sold out en El Salvador con su gira Las mujeres ya no lloran. Con un mensaje, adelantó nuevas sorpresas para sus seguidores.

|

time-clock

AME5550. MONTEVIDEO (URUGUAY), 03/12/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' este miércoles, en Montevideo (Uruguay). Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Montevideo, ciudad a la que regresa 25 años después de su última actuación. EFE/ Gaston Britos

La cantante colombiana Shakira se presentará en El Salvador para tres conciertos de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026' (Foto Prensa Libre: EFE)

“Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho”, dijo la cantante colombiana Shakira, ante el sold out de sus tres conciertos anunciados para Centroamérica en el 2026.

En menos de 24 horas de habilitado el portal de compra de entradas para sus tres fechas en El Salvador, la barranquillera completó el aforo para las tres fechas en el estadio Jorge “Mágico” González, ubicado en la capital de ese país.

Conocida por temas como Hips Don't Lie, Te felicito y su icónica BZRP Music Sessions, Vol. 53, la colombiana eligió a El Salvador para realizar su residencia centroamericana, que iniciará el jueves 12 de febrero y continuará el sábado 14 y domingo 15.

Shakira expresó su alegría por el sold out y destacó: “Increíble saber que ya están agotados los primeros tres conciertos”, mientras recalcó que ya se trabaja en nuevas sorpresas.

LECTURAS RELACIONADAS

El rapero y cantante puertorriqueño Residente se presenta durante un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 2025. (Foto de Carl de Souza / AFP)

“Agradecido de volver”: Residente regresa como actor en la película Frank & Louis, que llegará al Festival de Sundance

chevron-right

Ricardo Arjona recuerda sus inicios en México y deja pistas sobre una próxima parada de su gira

chevron-right

El espectáculo, que ha causado sensación en México, Colombia, Argentina e incluso en Estados Unidos, marca también el regreso de la artista a Centroamérica. Los boletos, que contaron con siete localidades disponibles, variaban entre US$45 y US$275.

La productora Two Shows Producciones de El Salvador confirmó el sold out y aseguró que “Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica”.

La venta total se concretó en “tiempo récord”, según la productora, que consideró este hecho como “un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento en la región”, y calificó a la artista como “un fenómeno global, que una vez más, hace historia”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Asa Promotions (@asapromotions)

Pocos minutos después del anuncio, la barranquillera compartió un segundo mensaje en sus redes, en el que expresó: “Toda mi manada de Centroamérica, qué alegría que nos vamos a ver en El Salvador. Va a ser una semana histórica”.

Además, manifestó su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores centroamericanos, a quienes pidió que se preparen para un “encuentro inolvidable”.

La cantante colombiana envía mensaje a sus seguidores centroamericanos, (Video: Redes sociales Shakira)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Concierto Shakira Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS