Así es el video con el que Bad Bunny anticipa su espectáculo del Super Bowl 2026

Bad Bunny presentó un adelanto del espectáculo que protagonizará durante el entretiempo de la Super Bowl,

 El popular artista puertorriqueño Bad Bunny presentó el viernes 16 de enero, un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el entretiempo de la Super Bowl, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que “el mundo bailará” esa noche.

En el video, publicado en YouTube, se observa al cantante con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema Un baile inolvidable’, hasta que sube el volumen y comienzan a salir de la oscuridad varias personas que le rodean y comienzan a bailar con él.

Bad Bunny no tarda en mover las caderas al ritmo de su propia música. Las personas que bailan son de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa una importante ola antimigratoria por las decisiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

El artista puertorriqueño se convertirá el próximo 8 de febrero en el primer hombre latino en protagonizar el intermedio del partido de la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

Su elección fue criticada por Trump, quien sostuvo que era “una locura” y que nunca había oído hablar de él.

Billboard también menciona que el espectáculo de Bad Bunny llegará tras un destacado 2025 en la carrera del cantante y rapero, con su álbum Debí Tirar Más Fotos pasando cuatro semanas en el No. 1 del Billboard 200 el año pasado. En noviembre, inició una gira mundial en apoyo del álbum con shows programados hasta julio. “La gira ya ha roto récords; solo en los primeros 12 conciertos, Benito recaudó 107 millones dólares con la venta de 697 mil boletos”, dice la publicación.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar a Bad Bunny a amenizar el descanso de la Super Bowl se tomó de manera “meditada” y pensando en la “unidad”.

El artista declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por miedo a las redadas y las acciones de los agentes migratorios en los recintos.

La de 2026 será la segunda aparición de Bad Bunny en un juego por el campeonato de la NFL, aunque la primera como protagonista.

Anteriormente tuvo una participación junto con Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV del 2020.

El Super Bowl LX se efectuará el 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, ubicado en Santa Clara, California. 

 

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

