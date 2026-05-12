Nuevas acusaciones contra Michael Jackson salen a la luz tras éxito de su película

Michael se ha convertido en la segunda película biográfica más taquillera de todos los tiempos; sin embargo, su rotundo éxito se ha visto opacado por nuevos testimonios de presuntas víctimas que aseguran que el artista abusó de ellas.

Se trata de los hermanos Cascio, con quienes Michael Jackson mantuvo una relación cercana y secreta durante 25 años, tiempo en el que los habría colmado de regalos, viajes y atenciones exclusivas, mientras los manipulaba y abusaba sexualmente de ellos.

Tras el éxito de la película biográfica del artista, estrenada recientemente, los cuatro hermanos mostraron su inconformidad con la producción que rinde culto a Michael Jackson mientras ignora el sufrimiento de víctimas como ellos, por lo que decidieron pronunciarse y denunciar públicamente al cantante por abuso infantil.

60 Minutes Australia presentó un nuevo documental titulado Michael Jackson’s “secret” second family break their silence (La segunda familia “secreta” de Michael Jackson rompe el secreto), que recoge los testimonios de los hermanos Cascio.

La relación entre los entonces niños y el artista comenzó en 1986, cuando este los visitó por primera vez en su casa, en Nueva Jersey, debido a que conocía a su padre, quien trabajaba en un hotel donde se hospedaban celebridades. Desde entonces, las reuniones se volvieron rutinarias, especialmente durante la madrugada, lo que llevó a Jackson a llamarlos su “segunda familia”.

Jackson habría ganado su confianza al presentarles a su chimpancé Bubbles e invitarlos a viajes en jets privados, giras internacionales, fiestas y convivencias cotidianas que los padres permitían por considerar que el vínculo era genuino y seguro.

Sin embargo, Eddie, Dominic, Marie y Aldo aseguran que con él vivieron la etapa más oscura de sus vidas. Los cuatro relataron haber sido víctimas de abuso sexual de forma aislada, aunque ninguno supo de los abusos de los demás hasta llegar a la adultez.

Según sus testimonios, el artista cometía los abusos disfrazados de juegos, compartía la cama y el baño con ellos, los tocaba y los convencía de que la desnudez y el contacto sexual eran signos de amor y confianza. Además, los manipulaba psicológicamente con frases como “Solo hago esto contigo” o “Te quiero muchísimo”, para que guardaran silencio.

Además, aseguraron que fueron testigos del consumo excesivo de drogas y alcohol por parte de Jackson, incluidas sobredosis que eran obligados a ocultar bajo instrucciones específicas y amenazas constantes.

Las consecuencias de los abusos habrían dejado huellas en los Cascio, al afectar su salud mental con ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones de confianza en la adultez.

Tras un documental difundido en el 2019 bajo el título Leaving Neverland, donde se revelan otros supuestos casos de abuso sexual cometidos por Michael Jackson, los hermanos decidieron compartir dentro de su familia lo que cada uno había vivido. Sin embargo, fue hasta ahora, con el nuevo documental difundido el pasado 10 de mayo del 2026, La segunda familia “secreta” de Michael Jackson rompe el secreto, cuando decidieron contar públicamente su versión.