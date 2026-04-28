¿Por qué la película de Michael Jackson no aborda las acusaciones de abuso a menores? Esto dijo su director

El estreno de Michael ha superado las expectativas pese a las malas críticas —un 38% en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios—. El público, en cambio, le da una buena puntuación.

Michael narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.

La crítica especializada se ha quejado de que el filme ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, ya que no incluye las acusaciones de abuso sexual infantil.

A través de un encuentro con Deadline, Antoine Fuqua explicó los motivos por los cuales la película biográfica no aborda estos temas. "El cineasta señaló que la exclusión de estas acusaciones fue un tema considerado durante el desarrollo del proyecto. Tanto el productor Graham King como el guionista John Logan estuvieron de acuerdo en solo mostrar la faceta artística del “Rey del Pop"", describe Infobae en un artículo.

Asimismo, Antoine Fuqua mencionó que la historia prioriza la figura del artista sobre el escenario y su desarrollo profesional.

Michael, la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial, con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos del sitio web Box Office Mojo. De esta cantidad, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá, y el resto (120) en otros mercados.

Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, al superar el récord establecido por Straight Outta Compton, del 2015 (60 millones de dólares), y Bohemian Rhapsody, del 2018, con 51 millones de dólares, según datos de Variety.

El caso de abusos

Una fecha importante en los casos es 1993, el Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación relacionada con las acusaciones de Jordan Chandler, de 13 años.

No se presentaron cargos formales contra Jackson. Se hizo un acuerdo extrajudicial con la familia del menor tras la presentación de una demanda civil.

Según Fuqua, versiones anteriores del guion contemplaban incluir estos hechos. Sin embargo, el equipo de producción modificó la estructura de la película tras identificar una cláusula en el acuerdo legal con la familia Chandler que limita la representación dramatizada de ese caso en producciones audiovisuales.

Infobae destaca que Antoine Fuqua también mencionó que durante el proceso de filmación se registró material adicional relacionado con etapas posteriores de la vida de Jackson que no fue incluido en la versión final de la película. Parte de ese contenido, señaló, podría ser utilizado en futuros proyectos.

En 2005, Michael Jackson fue juzgado por cargos de abuso infantil pero tuvo absolución. El documental Leaving Neverland, producido por la cadena HBO se presentan los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes contaron sobre los abusos.

Con información de EFE.