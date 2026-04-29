¿Cuánto dinero dejó Michael Jackson a su chimpancé Bubbles? Esto es lo que se sabe

Bubbles, el chimpancé de Michael Jackson, cumplió 40 años y, en medio del interés generado por la película biográfica del artista, se habla de la herencia que este le habría dejado, la cual podría ascender a US$2 millones.

Proveniente de una instalación de investigación en Texas, Estados Unidos, el chimpancé llegó a la vida de Michael en 1983, cuando aún era una cría.

“Durante sus primeros años vivió bajo el cuidado del cantante y llegó a residir en el rancho Neverland, donde supuestamente dormía en una cuna dentro del dormitorio del artista”, detalla una publicación de Infobae.

Sin embargo, el animal creció y ya no pudo convivir en un entorno doméstico, por lo que, en 1989, su cuidado fue otorgado a Bob Dunn, cuidador de animales que lo llevó con otros chimpancés.

Luego, en el 2005, Bubbles fue trasladado de manera definitiva al Centro de Grandes Simios, en Wauchula, Florida, donde aún permanece bajo el cuidado de personal especializado.

Tras la muerte de Michael Jackson, en el 2009, surgió el rumor de que el cantante habría heredado unos 2 millones de dólares al chimpancé. Pero esto fue desmentido por sus actuales cuidadores, quienes en el 2019 publicaron en redes sociales que Bubbles no había sido incluido en el testamento del artista.

El Centro de Grandes Simios aclaró que, desde la muerte de Michael, un familiar del artista se ha encargado de cubrir los gastos por el cuidado del chimpancé. Además, han recibido apoyo adicional en representación del cantante para la ampliación de las instalaciones.

Recientemente, Bubbles celebró su cumpleaños 40 con una actividad organizada por sus cuidadores, quienes incluyeron un pastel con puré de plátano, decoración con burbujas de papel y recipientes con agua jabonosa.

Actualmente, el chimpancé mide aproximadamente 1.52 metros y pesa cerca de 84 kilogramos. Como parte de su cuidado, participa en actividades recreativas y recibe estímulos auditivos, que incluyen grabaciones musicales y material audiovisual asociado a Michael Jackson, su antiguo cuidador.

“Si viera a Michael Jackson [en persona], por supuesto que lo recordaría y se volvería loco de alegría al saludarlo”, dijo a Infobae la directora del centro, Patti Ragan.